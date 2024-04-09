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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по сезонам с 25+ заброшенными шайбами

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль, забросив свою 25-ю шайбу в текущем сезоне.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по сезонам с 25+ заброшенными шайбами | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, форвард забросил 25 и более шайб в 12-м сезоне за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает StatCentre, по данному показателю Евгений Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов», сравнявшись с Марио Лемье. Рекорд же принадлежит Сидни Кросби. Канадский нападающий забивал 25+ голов в 14 сезонах НХЛ. На третьей строчке — Яромир Ягр (11 сезонов).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 63 (25+38) очка в 78 матчах. «Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

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