Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по сезонам с 25+ заброшенными шайбами | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, форвард забросил 25 и более шайб в 12-м сезоне за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает StatCentre, по данному показателю Евгений Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов», сравнявшись с Марио Лемье. Рекорд же принадлежит Сидни Кросби. Канадский нападающий забивал 25+ голов в 14 сезонах НХЛ. На третьей строчке — Яромир Ягр (11 сезонов).