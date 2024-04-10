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03:58 (мск), источник: РБК

Овечкин установил рекорд НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах

Овечкин забросил 30-ю шайбу в чемпионате и стал первым игроком, кому это удавалось на протяжении 18 сезонов. Россиянин опередил по этому показателю другую легенду «Вашингтона» Майка Гартнера.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 30 шайб в 18 сезонах.

В матче с «Детройт Ред Уингз» Овечкин забил на 39-й минуте и довел счет своим голам в текущем регулярном чемпионате до 30.

До этого Овечкин делил лидерство по этому показателю с легендой «Вашингтона» канадцем Майком Гартнером.

Ближайший преследователь Овечкина по этому показателю из действующих игроков — 36-летний канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (12 сезонов, включая этот).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 40 голами и более (13) и делит лидерство по числу «регулярок» с 50+ шайбами (9, столько же у Уэйна Гретцки и Майка Босси).

Член Зала хоккейной славы Гартнер провел в НХЛ 19 сезонов в 1979—1998 годах, в том числе десять сезонов играл за «Вашингтон», где его 11-й номер был выведен из обращения в 2008 году.

После ухода из «Кэпиталз» Гартнер играл за «Миннесота Норт Старз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Финикс Койотис».

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