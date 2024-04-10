Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 96 передач в нынешнем регулярном чемпионате, благодаря чему он установил новый рекорд по передачам в НХЛ в одном сезоне среди европейцев.

Российский форвард превзошёл достижение словацкого нападающего Петера Штястны, который в сезоне-1981/1982 сделал 93 результативные передачи. Таким образом, сегодня Кучеров превзошёл достижение 42-летней давности, установив новый рекорд Европы в НХЛ.