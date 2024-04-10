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06:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров превзошёл достижение 42-летней давности, установив новый рекорд Европы в НХЛ

Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 96 передач в нынешнем регулярном чемпионате, благодаря чему он установил новый рекорд по передачам в НХЛ в одном сезоне среди европейцев.

Российский форвард превзошёл достижение словацкого нападающего Петера Штястны, который в сезоне-1981/1982 сделал 93 результативные передачи. Таким образом, сегодня Кучеров превзошёл достижение 42-летней давности, установив новый рекорд Европы в НХЛ.

Среди всех игроков в истории НХЛ Кучеров занимает 17-е место, а рекорд по результативным передачам за сезон принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (163).

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