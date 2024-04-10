Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

Несмотря на шесть поражений подряд, «Вашингтон» продолжает бороться за плей-офф и сохраняет неплохие шансы на попадание в топ-8 на «Востоке». «Детройт» — прямой конкурент «Кэпиталз» в этой борьбе. Матч с «Ред Уингз» был во многом решающим: в случае победы команды Овечкина гонка продолжается, при поражении отрыв «Детройта» достигал уже трех очков.

Для победы «Вашингтону» пришлось провести идеальный матч в понимании Спенсера Карбери: противник больше атакует, но «Вашингтон» находит парочку своих моментов и реализует их. Ровно так же вышло и сегодня. «Детройт» владел инициативой на протяжении практически всего матча, но упустил ее в концовке второго периода: на этом отрезке «Ред Уингз» получили в свои ворота две шайбы.

Сначала Дилан Строум кистевым удачно попал в ближний угол, а за восемь секунд до конца периода так же мощно в ближний бросил и Александр Овечкин. Совсем не выручил свою команду голкипер «Детройта» Алекс Лайон, который в 31 год проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

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Овечкин после ужасного старта в чемпионате смог забросить уже 30 шайб в регулярке и стал первым за всю историю НХЛ, кто выбивает этот показатель на протяжении 18 сезонов подряд. За карьеру на счету российского форварда уже 852 шайбы, до повторения рекорда Гретцки — 42. В нынешней форме Ови способен забросить столько за один сезон.

В третьем периоде «Детройт» активно пытался отыграться, но голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен не дрогнул. Наиболее близки к заброшенной шайбе «Красные Крылья» были, играя в большинстве. В третьем периоде такая возможность у «Детройта» была дважды, но оба раза у «Вашингтона» получалось выдержать натиск.

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Невероятно обидно должно быть Линдгрену, у которого-таки самым наглым образом украли «сухарь» за секунду до конца матча. Защитники «Вашингтона» уже бросили играть, чем и воспользовался Патрик Кейн. Но на итоговый результат эта шайба не повлияла: победа «Кэпиталз» (2:1).

После этой победы «Вашингтон» вновь вернулся в зону плей-офф. Сейчас у команды Овечкина 85 очков и четыре матча впереди. У основных конкурентов столько же игр в запасе, но на одно очко меньше.