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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Русский гений издевается над Америкой! Свечников исполнил новый лакросс-гол

Российский форвард «Каролины» Свечников исполнил лакросс-гол в матче НХЛ.

Каролина
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Текущий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Андрей Свечников назовет одним из самых трудных в своей яркой карьере. И в этом ничего удивительно, если помнить, какую тяжелую травму и серьезную операцию перенес российский форвард «Каролины Харрикейнз» год назад.

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В завершающейся «регулярке» Свеч забил не так много, как от него ожидали. Особенно на фоне двух безголевых серий из 11 и 10 матчей соответственно. Этот вопрос на обсуждение подняли в том числе североамериканские журналисты из The Athletic. В своем материале они также подчеркнули, что Андрей чересчур часто удаляется.

«Вероятно, настало время для некоторого беспокойства по поводу Свечникова», — таким интересным предложением отметились авторы издания в своем материале. Да и сам Свечников с этим в общем-то и не спорил. Это было ни к чему. Для него новый сезон стал годом преодоления трудностей, с чем россиянин вполне успешно справляется.

После недавнего матча с «Коламбус Блю Джекетс», в котором Андрей отметился голом, он заявил, что эта шайба придаст ему уверенности на будущее. Позитивный эффект Свечников продемонстрировал уже в следующей игре. Сегодня «Каролина» обыграла в гостях «Бостон Брюинз» и сохранила свои полномочия на Президентский кубок. Однако главным событием игрового дня стала далеко не победа «Харрикейнз», а именно гол Свечникова.

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Его он исполнил в стиле лакросс. Бонусом — лакросс-фантом. Не все даже увидели, что шайба после финта Свечникова оказалась в сетке. Она настолько быстро вылетела из ворот обратно, что игра некоторое время еще продолжалась, пока судьи не взяли паузу на просмотр видеоповтора эпизода.

«Оказавшись за воротами, я всегда рассматриваю вариант с исполнением этого финта. Мне бы хотелось отпраздновать этот гол более весело, но никто даже не понял, что гол вообще был», — высказался Андрей уже после игры.

Во всей НХЛ Свечников благодаря лакросс-голу для кого-то стал занозой, для кого-то — революционером. Многие американцы (особенно старой закалки) считают подобные трюки непозволительными в профессиональном хоккее. Остальные же с удовольствием поддержали тренд, заданный российским форвардом, и даже придумывают различные варианты продолжения атаки с данным финтом.

Так или иначе — в Северной Америке вновь подняли на обсуждение вопрос, что лакросс-гол, которые американцы называют мичиганским, в НХЛ следует назвать в честь россиянина.

Именно Андрей Свечников стал автором первого лакросс-гола во всей истории НХЛ. 30 октября 2019 года российский форвард «Каролины» поразил ворота «Калгари Флэймз». Вратарь «огоньков» Давид Риттих даже не сразу понял, что произошло и почему Свеч праздновал гол.

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Всего полтора месяца спустя после того случая Андрей повторил свой трюк. И вновь сделал это успешно. Тогда жертвами хитрости и техники Свечникова пострадал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Увидев, как россиянин закидывает шайбу ему за шкирку, американский вратарь не скрывал своего негодования.

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Благодаря Андрею лакросс-голы отныне — неотъемлемая часть игры в НХЛ. Такие трюки, украшающие хоккей, становятся все более популярными. После Свечникова подобным образом забивали Филип Форсберг, Тревор Зеграс и даже Коннор Бедард.

Автор: Андрей Сенченко

Бостон
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