Америку сводит с ума русский супербомбардир! Кучеров разрывает НХЛ, но его могут лишить заслуженной награды
Нэтан Маккиннон сделает для этого все возможное.
Нэтан Маккиннон сделает для этого все возможное.
Кажется, те, кто сейчас вживую наблюдает за регулярным чемпионатом Национальной хоккейной лиги, когда-нибудь смогут смело рассказывать своим внукам, что они были свидетелями чего-то невероятного. Речь, конечно же, о невероятной бомбардирской гонке, которую устроили Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид — вполне вероятно, ничего подобного в истории сильнейшей лиги Северной Америки до сих пор не было.
Во вторник отчаянная битва за «Арт Росс Трофи» получила новый поворот — не самый приятный для российского претендента на эту награду. Хотя, начинался вечер для Кучерова очень даже неплохо.
Да, его «Тампа» не очень хорошо отреагировала на свой же гол в ворота «Коламбуса» — видимо слишком уж эффектной и визуально легкой хозяевам показалась результативная передача Кучерова на Брэйдена Поинта.
После нее «Молнии», а в особенности их звездный вратарь Андрей Василевский, позволили себе расслабиться и получили два гола подряд от русского нападающего «Блю Джекетс» Кирилла Марченко.
Потребовался небольшой спортивный подвиг, а кому его совершать, если не неудержимому Кучу? Ничего сверхъестественного он не творил, но легко поднял команду на камбэк — хватило классического поперечного паса в большинстве на Стивена Стэмкоса.
Партнеры посыл Никиты приняли и в самом начале второго периода Энтони Сирелли и тот же Стэмкос обеспечили «Тампе» победу в этой игре. А за пару минут до финальной сирены Кучеров и Стэмкос оформили два разных хет-трика — ассистентский и голевой. Кстати, три ассиста за матч россиянин отдал в третий раз за последние четыре встречи — супермен!
Есть победа со счетом 5:2 и 139 очков в регулярном чемпионате! Казалось бы, что может пойти не так? Почти идеальную картину серьезно подпортил Нэтан Маккиннон, который вскоре забросил 3 шайбы и набрал 4 очка в игре «Колорадо» против «Миннесоты».
Шансы Кучерова на завоевание «Арт Росса» теперь не выглядит такими уж безоговорочными:
Удачи Никите в этой безумной зарубе и напоминание каждому: на наших глазах происходит нечто абсолютно великое!
Автор: Артем Гаев