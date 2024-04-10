Америку сводит с ума русский супербомбардир! Кучеров разрывает НХЛ, но его могут лишить заслуженной награды

Кажется, те, кто сейчас вживую наблюдает за регулярным чемпионатом Национальной хоккейной лиги, когда-нибудь смогут смело рассказывать своим внукам, что они были свидетелями чего-то невероятного. Речь, конечно же, о невероятной бомбардирской гонке, которую устроили Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид — вполне вероятно, ничего подобного в истории сильнейшей лиги Северной Америки до сих пор не было.

Во вторник отчаянная битва за «Арт Росс Трофи» получила новый поворот — не самый приятный для российского претендента на эту награду. Хотя, начинался вечер для Кучерова очень даже неплохо.

Да, его «Тампа» не очень хорошо отреагировала на свой же гол в ворота «Коламбуса» — видимо слишком уж эффектной и визуально легкой хозяевам показалась результативная передача Кучерова на Брэйдена Поинта.

После нее «Молнии», а в особенности их звездный вратарь Андрей Василевский, позволили себе расслабиться и получили два гола подряд от русского нападающего «Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241098&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Потребовался небольшой спортивный подвиг, а кому его совершать, если не неудержимому Кучу? Ничего сверхъестественного он не творил, но легко поднял команду на камбэк — хватило классического поперечного паса в большинстве на Стивена Стэмкоса.

Партнеры посыл Никиты приняли и в самом начале второго периода Энтони Сирелли и тот же Стэмкос обеспечили «Тампе» победу в этой игре. А за пару минут до финальной сирены Кучеров и Стэмкос оформили два разных хет-трика — ассистентский и голевой. Кстати, три ассиста за матч россиянин отдал в третий раз за последние четыре встречи — супермен!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241096&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть победа со счетом 5:2 и 139 очков в регулярном чемпионате! Казалось бы, что может пойти не так? Почти идеальную картину серьезно подпортил Нэтан Маккиннон, который вскоре забросил 3 шайбы и набрал 4 очка в игре «Колорадо» против «Миннесоты».

Шансы Кучерова на завоевание «Арт Росса» теперь не выглядит такими уж безоговорочными:

Никита Кучеров — 139 очков (4 игры до финиша регулярки) Нэтан Маккиннон — 137 очков (3 игры до финиша регулярки) Коннор Макдэвид — 130 очков (6 игр до финиша регулярки)

Удачи Никите в этой безумной зарубе и напоминание каждому: на наших глазах происходит нечто абсолютно великое!