Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Аризона
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
93
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Торонто
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Оттава
20
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
05:00
Сиэтл
Аризона
50
04:30
Колорадо
Миннесота
52
03:00
Даллас
Баффало
32
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» не попала в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2019 года

Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
«Миннесота» не попала в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2019 года | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

После этого поражения «Миннесота» лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024. «Дикари» не сыграют в плей-офф впервые с 2019 года. Невыход в плей-офф стал для «Миннесоты» вторым за последние 12 сезонов.

После 79 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции со 104 очками. «Миннесота» расположилась на 10-й строчке, набрав 82 очка. Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Миннесота» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее Кирилл Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве.

Колорадо
5:2
2:2, 3:0, 0:0
Миннесота
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь