«Миннесота» не попала в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2019 года | Источник:

После этого поражения «Миннесота» лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024. «Дикари» не сыграют в плей-офф впервые с 2019 года. Невыход в плей-офф стал для «Миннесоты» вторым за последние 12 сезонов.