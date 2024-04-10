Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Аризона
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
93
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Торонто
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Оттава
20
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
05:00
Сиэтл
Аризона
50
04:30
Колорадо
Миннесота
52
03:00
Даллас
Баффало
32
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:43 (мск), источник: БЕЛТА

Соловьев сыграл в матче НХЛ впервые за четыре месяца

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью очередные матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провели трое белорусских хоккеистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сан-Хосе
Калгари
Вашингтон
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Динамо-Минск"

«Калгари», за который выступает Егор Шарангович, принимал «Сан-Хосе». По ходу матча «огоньки» уступали со счетом 0:2, но затем сравняли цифры и в итоге добились победы в овертайме — 3:2. Во второй голевой атаке «Флэймз» поучаствовал Шарангович, который ассистировал Назему Кадри. Всего в нынешнем сезоне в активе Егора 57 (30+27) баллов, чтобы побить белорусский рекорд Михаила Грабовского по числу очков за чемпионат, Шаранговичу осталось набрать два балла в пяти оставшихся играх.

Перед встречей с «Сан-Хосе» в состав «Калгари» из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге был вызван наш защитник Илья Соловьев. Данный поединок стал для белоруса седьмым в карьере в НХЛ, в предыдущий раз могилевчанин выходил на лед главной лиги планеты в середине декабря. Сегодня Соловьев провел на площадке более 18 минут, нанес 3 броска в створ, заблокировал 1 выстрел, применил 3 силовых приема и завершил поединок с показателем полезности «-1».

Также этой ночью «Вашингтон», который представляет белорусский нападающий Алексей Протас, нанес поражение главному конкуренту в борьбе за место в плей-офф — «Детройту» (2:1). За почти 14 минут на льду форвард очков не набрал, на его счету три броска, один силовой прием и «+1» в графе полезности. Благодаря этой победе «столичные» вернулись в восьмерку лучших команд Востока, следующие матчи и «Вашингтон», и «Калгари» проведут 12 апреля.

Сан-Хосе
2:3ОТ
1:0, 1:2, 0:0
Калгари
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь