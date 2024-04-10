Соловьев сыграл в матче НХЛ впервые за четыре месяца

«Калгари», за который выступает Егор Шарангович, принимал «Сан-Хосе». По ходу матча «огоньки» уступали со счетом 0:2, но затем сравняли цифры и в итоге добились победы в овертайме — 3:2. Во второй голевой атаке «Флэймз» поучаствовал Шарангович, который ассистировал Назему Кадри. Всего в нынешнем сезоне в активе Егора 57 (30+27) баллов, чтобы побить белорусский рекорд Михаила Грабовского по числу очков за чемпионат, Шаранговичу осталось набрать два балла в пяти оставшихся играх.



Перед встречей с «Сан-Хосе» в состав «Калгари» из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге был вызван наш защитник Илья Соловьев. Данный поединок стал для белоруса седьмым в карьере в НХЛ, в предыдущий раз могилевчанин выходил на лед главной лиги планеты в середине декабря. Сегодня Соловьев провел на площадке более 18 минут, нанес 3 броска в створ, заблокировал 1 выстрел, применил 3 силовых приема и завершил поединок с показателем полезности «-1».



Также этой ночью «Вашингтон», который представляет белорусский нападающий Алексей Протас, нанес поражение главному конкуренту в борьбе за место в плей-офф — «Детройту» (2:1). За почти 14 минут на льду форвард очков не набрал, на его счету три броска, один силовой прием и «+1» в графе полезности. Благодаря этой победе «столичные» вернулись в восьмерку лучших команд Востока, следующие матчи и «Вашингтон», и «Калгари» проведут 12 апреля.