Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ, он создан для хоккея

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно. Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».