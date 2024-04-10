Кучеров вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по очкам в одном сезоне | Источник:

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 27-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне.