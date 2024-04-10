Голкипер «Вашингтона» рассказал о важности голов Овечкина для клуба

«Это важные голы. Я имею в виду, что после перерыва на Матч звёзд нам был нужен каждый забитый им гол. Овечкин — хоккеист, который определяет игру, и мы рассчитываем, что он будет забивать важные голы для нашей команды и дальше», — приводит слова Линдгрена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.