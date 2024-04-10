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17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Профсоюз игроков НХЛ выбрал россиян лучшими вратарем и плеймейкером лиги

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Члены профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в четвертый год подряд выбрали Андрея Василевского лучшим голкипером НХЛ, а его партнера по «Тампе Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова — лучшим плеймейкером лиги, сообщается на официальном сайте организации.

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В опросе профсоюза участвовали 639 игроков НХЛ. На вопрос «какого вратаря вы бы взяли в команду, чтобы выиграть одну игру» 46,92% опрошенных ответили в пользу Василевского. Вторую и третью строчки в номинации заняли также российские голкиперы — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (6,49%) и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (6,17%).

Лучшим плеймейкером лиги Кучерова выбрали 28,47% опрошенных, россиянин обошел более чем на семь процентов капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (20,91%). Тройку замкнул еще один игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (8,96%), который опередил российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина (7,56%).

При этом в вопросе «какого форварда вы бы взяли в команду, чтобы выиграть один матч» Кучеров занял только четвертое место (5,31%), Панарин (2,57%) замкнул пятерку, а первое место взял Макдэвид (48,71%) с заметным отрывом от ставшего вторым капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (11,58%). В аналогичном вопросе, но про защитников первенствовал Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (56,38%), вторым стал партнер Кучерова и Василевского по «Тампе» Виктор Хедман (10,5%), а первую тройку замкнул Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз» (4,52%).

Также участники опроса назвали Кросби самым совершенным игроком лиги, за него отдали свои голоса 38,37% респондентов. Вторым стал Александр Барков из «Флориды Пантерз» (14,6%), а третьим — Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» (8,15%). Макдэвид занял четвертую строчку (7,81%).

Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан снова победил в номинации «игрок, против которого хуже всего играть, но которого ты хочешь видеть в своей команде», за него проголосовали 29,19%. Вторым стал Макдэвид (17,48%), а третьим — Мэттью Ткачук из «Флориды Пантерз» (7,57%). Кучеров также вошел в первую пятерку самых стильных хоккеистов лиги, набрав 2,47% и заняв четвертую строчку. Победителем в номинации стал Давид Пастрняк из «Бостона» (15,02%), второе и третье места заняли Вильям Нюландер (12,17%) и Остон Мэттьюс (10,46%) из «Торонто Мейпл Лифс».

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