Белорусский защитник Колячонок набрал два очка в матче НХЛ

Ранним утром четверга по минскому времени «Аризона», за которую выступает белорус, гостила у «Ванкувера». Оба результативных действия Колячонка пришлись на второй период: сначала Владислав ассистировал Джошу Брауну, который открыл счет, а за тридцать секунд до ухода на перерыв защитник отличился сам. Основное время в итоге закончилось вничью, а в овертайме удачливее оказались аризонцы — 4:3. 22-летний белорус отыграл на льду 11 минут и завершил встречу с показателем полезности «+1».



Для Колячонка данный поединок стал всего вторым в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ — впервые в форме «койотов» в этом розыгрыше защитник выходил еще 25 ноября, но не смог закончить матч из-за травмы, выбыв на продолжительный срок. Большую часть сезона Владислав провел в фарм-клубе «Аризоны» в Американской хоккейной лиге — «Тусоне», в 35 матчах за который набрал 12 (8+4) очков. В НХЛ Колячонок проводит уже третий год, за 36 игр белорус заработал 5 (2+3) баллов.



«Аризона» уже давно лишилась шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли, за три матча до окончания «регулярки» команда идет в Западной конференции 13-й среди 16 клубов. Следующий поединок «койоты» проведут 13 апреля в гостях у «Эдмонтона».