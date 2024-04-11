«Не хватает слов». Что в «Вашингтоне» говорят о новом великом рекорде Овечкина?

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по сезонам с 30+ голами, обошёл Гартнера, реакция Вашингтона, Линдгрена, Строума | Источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин побил очередной великий рекорд.

В матче с «Детройтом» в ночь с 9 на 10 апреля капитан «Вашингтона» забил свой 30-й гол в чемпионате, тем самым проведя 18-й сезон с 30+ шайбами. По этому показателю Ови вышел на единоличное первое место в истории НХЛ, обойдя легендарного нападающего Майка Гартнера. У канадской легенды 17 сезонов с 30+ голами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241093&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, такая знаменательная веха не осталась незамеченной. Особенно если учесть, что именно этот гол стал решающим в борьбе с прямым конкурентом за плей-офф.

«Игрок больших матчей»

Товарищи Ови по столичной команде отреагировали на такое событие.

Нападающий Дилан Строум, который в этом сезоне наравне с 38-летним капитаном тащит «Кэпиталз» в плей-офф, поделился мнением об одноклубнике.

«У тебя будто не хватает слов, чтобы что-то сказать о нём. Я разговаривал с Чаки (Чарли Линдгрен, вратарь “Вашингтона”. — Прим. “Чемпионата”) ранее в ходе сезона, а к тому моменту, думаю, у Овечкина было семь или восемь голов. Мы просто разговаривали и такие: “Я не удивлюсь, если он доберётся до 30 в этом году”. А я был здесь до этого всего один год.



Он найдёт способ забить. У него великолепный бросок. Когда Ови видит щель в воротах, он положит шайбу туда. Хорошая веха. А мы, очевидно, нуждаемся в голах, так что это очень помогло.



Алекс выглядит великолепно. С ним действительно весело играть. С ним весело играть в большинстве. Овечкин — наш голос. Он говорит. Он очень проницателен при игре в большинстве и в отношении того, что, по его мнению, нам нужно делать. Он сам делает все эти вещи. Очевидно, у него есть своя точка в левом круге вбрасывания, но мы, другие ребята, пытаемся отдавать ему шайбу как можно чаще — и на это есть хорошая причина», — сказал Строум.

Другой лидер команды — неожиданный — голкипер Чарли Линдгрен, который в нынешнем чемпионате реально тащит «Вашингтон», также высказался о новой вехе Ови.

«Овечкин делает успехи. Стромер (Дилан Строум. — Прим. “Чемпионата”) сказал мне — это факты — что Ови найдёт способ забить 30 голов. И, действительно, сейчас у него 30.



И это важные шайбы. Слушайте, после перерыва на Матч звёзд нам был нужен каждый гол, который он забил. И, опять же, он игрок больших матчей, и мы надеемся, что он забросит важные шайбы для нашей команды», — заключил Линдгрен.

«Есть один большой рекорд, который ещё предстоит установить»

Не остался в стороне и Майк Гартнер, чей рекорд побил Ови. Канадец напомнил о главном достижении, за которым гонится россиянин.

Легендарный нападающий 1980−1990-х годов начинал карьеру в НХЛ в джерси «Вашингтона» и провёл за столичный клуб 10 сезонов. На 10-й год его обменяли в «Миннесоту», но в каждом чемпионате он доходил до отметки в 30+ голов. Так что новая веха Овечкина для него близка и по другой причине.

В последний раз Гартнер забросил не менее 30 шайб в сезоне-1996/1997 за «Финикс».

«Я просто хотел поздравить тебя с 18 сезонами с 30+ голами. Знаю, что мы делили рекорд в течение очень короткого времени, и я очень благодарен за это, однако теперь ты держишь его единолично. У тебя много рекордов в Национальной хоккейной лиге, но есть один большой, который ещё предстоит установить. Удачи. Всего наилучшего», — сказал Гартнер в видеообращении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сделаю это»

Естественно, высказаться пришлось и самому Ови.

О своём голе: «Оши проделал потрясающую игру на синей линии, и мы вышли “два в одного”. Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд и попытался бросить, надеясь, что шайба зайдёт в ворота. Я сделал это».

О том, как он обрёл свою форму в последнее время: «Не знаю. Я просто играю в свою игру. Стараюсь использовать моменты, пытаюсь находить отскоки, создавать моменты для своих товарищей по звену. Сейчас мы все знаем, как важно набирать очки и оставаться в борьбе. Это весёлое время года».

О рекорде по количеству сезонов с 30+ голами: «Это довольно большое достижение. Очевидно, дело в стабильности. В здоровье. В моих товарищах по звену и команде, которые находят меня там, на открытом пространстве, на открытом льду».