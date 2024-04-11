Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало

Александр Овечкин забросил шайбу во вчерашнем матче с «Детройтом» (2:1). Этот гол стал победным в матче.

Таким образом, на счету россиянина стало 129 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных шайб в лиге. Всего в карьере НХЛ Овечкин забросил 852 шайбы. Отставание до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 42 шайбы.