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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сидни Кросби прокомментировал своё 10-е место по очкам в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал свой выход на 10-е место по очкам в истории НХЛ.

Питтсбург
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Сидни Кросби прокомментировал своё 10-е место по очкам в истории НХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Я не присматривался к этому так внимательно. Но быть в одной компании с такими игроками, это очень много значит. Я вырос, наблюдая за этими хоккеистами», — цитирует Кросби AP News.

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги. Сегодня Кросби превзошёл показатель ранее занимавшего 10-е место Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью канадского форварда является Джо Сакик (1641 в 1378).

Питтсбург
6:5ОТ
2:2, 2:1, 1:2
Детройт
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