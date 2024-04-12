Сидни Кросби прокомментировал своё 10-е место по очкам в истории НХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Я не присматривался к этому так внимательно. Но быть в одной компании с такими игроками, это очень много значит. Я вырос, наблюдая за этими хоккеистами», — цитирует Кросби AP News.

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).