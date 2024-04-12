Сорокин почти в плей-офф, а для Овечкина и Малкина осталось только одно место. Расклады на финише регулярки НХЛ | Источник: USA Today Sports

После очередного игрового дня в НХЛ расклады в борьбе за две последние путевки в плей-офф немного прояснились. Победа «Айлендерс» вместе с поражениями «Вашингтона» и «Детройта» сделала шансы ньюйоркцев попасть в розыгрыш Кубка Стэнли очень высокими.

«Айлендерс» осталось сыграть с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» — команде Ильи Сорокина достаточно набрать четыре очка, чтобы попасть в топ-3 Столичного дивизиона. Скорее всего, хватит и меньшего, если конкуренты не выдадут победную серию на финише регулярки. Но даже в этом случае для «Айлендерс» останется еще одно место в зоне уайлд-кард — напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Главные интриги сейчас связаны с тем самым последним местом «уайлд-кард» — одно из двух уже забронировала за собой «Тампа», а на второе претендуют (предположим, что «Айлендерс» все же попадут в топ-3 в дивизионе) «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Детройт».

Рассмотрим календарь четырех претендентов и их шансы попасть в плей-офф. Примечание: «Детройт» пока формально выше «Филадельфии» из-за того, что сыграл меньше матчей, после окончания регулярки по понятным причинам этот критерий не будет иметь значения.

«Питтсбург»

Оставшиеся матчи: Бостон (д) — 14.03, Нэшвилл (д) — 16.03, Айлендерс (г) — 18.03.

У «Питтсбурга» самая простая задача: он никак не зависит от конкурентов, и ему достаточно одержать три победы, чтобы попасть в плей-офф. Более того, почти наверняка ему хватит и пяти очков: даже если «Вашингтон» или «Детройт» наберут шесть, «Пингвинз» будут выше за счет числа выигрышей в основное время. А вот любой вариант с четырьмя или менее очками ставит «Питтсбург» в зависимость от других матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон»

Оставшиеся матчи: Тампа-Бэй (д) — 14.03, Бостон (д) — 16.03, Филадельфия (г) — 17.03.

«Вашингтон» потерял слишком много очков в последнее время: скорее всего, еще одна осечка станет фатальной. Ни в коем случае нельзя проигрывать прямому конкуренту «Филадельфии» — аутсайдер гонки за плей-офф благодаря этому может тоже получить свой шанс. Три победы почти гарантируют «Вашингтону» преимущество над «Детройтом», но понадобится хотя бы одно поражение «Питтсбурга».

«Детройт»

Оставшиеся матчи: Торонто (г) — 14.03, Монреаль (д) — 16.03, Монреаль (г) — 17.03.

Ситуация у «Детройта» чуть хуже, чем у «Вашингтона»: слишком мало побед в основное время, и при равенстве очков с любым конкурентом после 82 матчей он почти наверняка окажется ниже в таблице. Поэтому, помимо очевидной необходимости трех побед, для попадания в плей-офф очень пригодятся поражения «Кэпиталз» и «Пингвинз».

«Филадельфия»

Оставшиеся матчи: Нью-Джерси (д) — 14.03, Вашингтон (д) — 17.03.