Нападающий «Миннесоты» Хуснутдинов забросил дебютную шайбу в НХЛ
21-летний российский нападающий в конце февраля подписал контракт с командой.
ТАСС, 13 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» дома со счетом 7:2 обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Николя Руа (3-я минута), Павел Дорофеев (7), Джейк Айкел (9), Джонатан Маршессо (34), Томаш Гертл (43), Вильям Карлссон (51), Киган Колесар (54). Дорофеев также отметился результативной передачей. У «Миннесоты» отличились Марат Хуснутдинов (38), Райан Хартман (48).
Хуснутдинов забросил дебютную шайбу в НХЛ, также на счету 21-летнего россиянина две голевые передачи в 13 играх текущего регулярного чемпионата.
Нападающий подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой» 28 февраля, ранее он досрочно расторг контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Сочи». С 2019 года Хуснутдинов выступал в системе петербургского СКА и вместе с «СКА-1946» стал победителем Молодежной хоккейной лиги в 2022 году. В составе сборной России Хуснутдинов выиграл серебро юниорского чемпионата мира в 2019 году, также хоккеист участвовал в молодежном чемпионате мира 2021 года, в составе основной национальной команды выступал в ноябре 2021 года на первом этапе Евротура.
Дорофеев забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, а также на счету россиянина 9 голевых передач в 44 играх. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметились результативными действиями.
«Вегас» гарантировал себе участие в плей-офф и стал последней командой Западной конференции, вышедшей в эту стадию. Ранее место в плей-офф себе обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина», «Бостон», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Даллас», «Виннипег», «Колорадо», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».
«Вегас» занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 94 очка в 79 матчах. «Миннесота» — шестая в Центральном дивизионе с 83 очками после 79 встреч. В следующем матче «Вегас» примет «Колорадо» вечером 14 апреля по московскому времени, «Миннесота» в ночь на 14 апреля по московскому времени на выезде сыграет с «Сан-Хосе».
В других матчах игрового дня «Каролина» на выезде со счетом 5:2 обыграла «Сент-Луис». У победителей голевой передачей отметился нападающий Андрей Свечников, у «Сент-Луиса» результативная передача на счету форварда Павла Бучневича. «Нэшвилл» одержал гостевую победу над «Чикаго» (5:1), «Аризона» в гостях переиграла «Эдмонтон» (3:2 ОТ).