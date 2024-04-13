Нападающий «Калгари» Кузьменко оформил хет-трик в матче НХЛ с «Анахаймом»

ТАСС, 13 апреля. «Калгари» на выезде со счетом 6:3 обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся на 26-й, 55-й и 58-й минутах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241135&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также у «Калгари» шайбы забросили Эндрю Манджапане (6), Назем Кадри (12) и Коннор Зари (39). У «Анахайма» отличились Сэм Коланджело (43), Фрэнк Ватрано (47) и Олен Зеллвегер (48).

Кузьменко признали третьей звездой матча. На его счету теперь 43 очка в текущем сезоне, в 69 играх российский нападающий забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи. Защитники «Калгари» Никита Охотюк и Даниил Мироманов не отметились результативными действиями.