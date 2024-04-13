Нападающий «Калгари» Кузьменко оформил хет-трик в матче НХЛ с «Анахаймом»
Российского нападающего признали третьей звездой встречи.
Российского нападающего признали третьей звездой встречи.
ТАСС, 13 апреля. «Калгари» на выезде со счетом 6:3 обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся на 26-й, 55-й и 58-й минутах.
Также у «Калгари» шайбы забросили Эндрю Манджапане (6), Назем Кадри (12) и Коннор Зари (39). У «Анахайма» отличились Сэм Коланджело (43), Фрэнк Ватрано (47) и Олен Зеллвегер (48).
Кузьменко признали третьей звездой матча. На его счету теперь 43 очка в текущем сезоне, в 69 играх российский нападающий забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи. Защитники «Калгари» Никита Охотюк и Даниил Мироманов не отметились результативными действиями.
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Калгари» с 77 очками после 79 игр занимает шестое место, «Анахайм» с 57 очками в 80 встречах — седьмое. Обе команды ранее лишились шансов на выход в плей-офф. В следующем матче «Калгари» примет «Аризону» в ночь на 15 апреля по московскому времени, «Анахайм» в ночь на 14 апреля в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом».