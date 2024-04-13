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10:36 (мск), источник: Sport24

«Спасибо “Ванкуверу” за Кузьменко!». Русский форвард сделал хет-трик за «Калгари» — фанаты «Флэймз» в восторге

Андрей постепенно становится лидером «Калгари».

КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

8 голов в 43 матчах — таков был «улов» Андрея Кузьменко в «Ванкувере» в нынешнем сезоне. После удачного прошлого регулярного чемпионата россиянин неожиданно угодил в «конуру» к главному тренеру Рику Токкету, который начал делать из Кузьменко форварда оборонительного плана. Результативность быстро упала, и в середине сезона Андрея обменяли в «Калгари», где он обрел уверенность.

За 26 матчей в составе «Огоньков» он забросил 13 шайб и отдал 9 передач, почти выйдя на график «очко за игру». В выездной встрече с «Анахаймом» Кузьменко оформил свой первый в сезоне хет-трик, забивая на любой вкус. Дважды россиянин реализовал численное преимущество.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Калгари» были в восторге от игры Кузьменко и особым сарказмом поливали руководство «Ванкувера».

— Боже, благослови «Ванкувер Кэнакс», — отметил фанат OlympicMuffins в комментариях на форуме Reddit.

«Да, благослови бог генменеджера “Флэймз” Конроя, что он ограбил “Ванкувер” и выбил их из борьбы за Гюнцеля», — добавил The Reddit Browser.

«С какого перепуга ванкуверские СМИ твердили нам, что Кузьменко — игрок третьего звена? Отдали его ради места под потолком зарплат, а Михеева оставили себе. Это просто тупость», — недовольно высказался фанат «Ванкувера» Sahil910.

«Да, теперь команда должна выйти как минимум в третий раунд. Иначе этот обмен на Линдхольма будет полной катастрофой», — добавил другой поклонник «Кэнакс» avmp629.

«13 голов и 22 очка в 26 матчах — это 40 голов и 69 очков за сезон. Отличный парень!», — резюмировал Harvey Hound.

Автор: Максим Замятин

Анахайм
3:6
0:2, 0:2, 3:2
Калгари
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