Русский новичок уже зажигает в США: забил чемпиону! Хуснутдинов мощно засветился в НХЛ

13 матчей потребовались новичку «Миннесоты Уайлд» Марату Хуснутдинову, чтобы открыть счет своим голам в Национальной хоккейной лиге. Перед матчем «Дикарей» в Вегасе российский новобранец имел на счету две голевые передачи и постепенно обретал уверенность в своих силах.

«Здесь намного игра намного быстрее. Решения все принимают очень быстро, передачи точнее. Все просто играют более чисто. Что касается моей адаптации, то мне все одноклубники очень сильно помогают. Каждый подсказывает, что сделать, куда пойти», — сказал Хуснутдинов.

Марату пришлось столкнуться и с нехоккейными традициями, связанными с новичками. Например, в лифт в отеле первыми должны войти ветераны. Они же имеют право поставить свою машину на стадионной парковке как можно ближе ко входу — новобранце же паркуются вдалеке. А в клубном автобусе ветераны сидят сзади, новички — впереди.

Единственным исключением в этом правиле был Кирилл Капризов, который с первого дня сел на заднее сиденье.

«Он сразу туда отправился, а поскольку Кирилл тогда не знал английского, то ему никто ничего не смог подсказать. Я его спросил: “Что ты делаешь?” Он мне в ответ: “О’кей” и посмеялся. Ну и ладно, пусть сидит», — с улыбкой отметил капитан «Миннесоты» Маркус Фолиньо.

«Я знаю, что Кирилл сидит сзади. Но я традиций не нарушаю. Я — новичок, и сижу первым», — сказал Хуснутдинов.

В матче против «Вегаса» он сыграл так, словно за его плечами уже не один сезон в НХЛ. В середине второго периода при счете 3:0 в пользу «Голден Найтс» Хуснутдинов мастерски подправил дальний выстрел Брока Фэйбера — этот гол «Уайлд» на протяжении почти всей встречи оставался единственным для гостей.

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«Это первый гол из многих!», — так анонсировала в своих социальных сетях гол Марата пресс-служба НХЛ.

«Вегас», в итоге, одержал убедительную победу со счетом 7:2 и забронировал за собой путевку в плей-офф. Автором одной из шайб стал российский форвард Павел Дорофеев, для которого этот гол стал уже 13-м в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241136&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свои шансы на плей-офф «Миннесота» давно растратила и просто доигрывает сезон. «Зеленым» осталось сыграть три матча: в гостях против «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса» и дома — с «Сиэтлом».