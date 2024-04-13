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09:58 (мск), источник: Sports

Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном» (Sportsnet)

По данным Sportsnet, руководство представило игрокам и сотрудникам клуба план предстоящих мероприятий.

АризонаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Сообщается, что именно с этой целью генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг вылетел в Альберту после посещения полуфинала студенческого чемпионата NCAA в четверг в Миннесоте. Он отказался от комментариев.

Игроки «Аризоны» не общались с журналистами после победы над «Ойлерс» (3:2 ОТ). Главный тренер Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре.

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля — после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Основная причина возможного переезда — отсутствие подходящей ледовой арены.

В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

Эдмонтон
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Аризона
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