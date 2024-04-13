Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном» (Sportsnet)

Сообщается, что именно с этой целью генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг вылетел в Альберту после посещения полуфинала студенческого чемпионата NCAA в четверг в Миннесоте. Он отказался от комментариев.

Игроки «Аризоны» не общались с журналистами после победы над «Ойлерс» (3:2 ОТ). Главный тренер Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре.

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля — после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Основная причина возможного переезда — отсутствие подходящей ледовой арены.