НХЛ назвала самые результативные связки сезона. Кучеров — сразу в трёх парах

Сразу в трёх связках из топ-10 присутствует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

На счету их пары с Брейденом Пойнтом 63 гола, с Виктором Хедманом — 54, а со Стивеном Стэмкосом — 50.