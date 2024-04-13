НХЛ назвала самые результативные связки сезона. Кучеров — сразу в трёх парах
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала пары игроков текущего регулярного чемпионата, которые чаще всего забивали с передач друг друга.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала пары игроков текущего регулярного чемпионата, которые чаще всего забивали с передач друг друга.
Сразу в трёх связках из топ-10 присутствует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
На счету их пары с Брейденом Пойнтом 63 гола, с Виктором Хедманом — 54, а со Стивеном Стэмкосом — 50.
Самым результативным сочетанием стала связка «Колорадо Эвеланш» с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом — 65 заброшенных шайб.
Целиком список выглядит так:
1. Натан Маккиннон — Микко Рантанен — 65.
2. Никита Кучеров — Брейден Пойнт — 63.
3. Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид — 58.
4. Никита Кучеров — Виктор Хедман — 54.
5. Александр Барков — Сэм Райнхарт — 53.
6. Никита Кучеров — Стивен Стэмкос — 50.
7. Натан Маккиннон — Кейл Макар — 50.
8. Митчелл Марнер — Остон Мэттьюс — 49.
9. Артемий Панарин — Винсент Трочек — 46.
10. Эван Бушар — Коннор Макдэвид — 46.