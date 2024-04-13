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22:57 (мск), источник: ТАСС

Артемий Панарин догнал Павла Буре по числу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард «Рейнджерс» набрал 779-е очков в победном матче с «Айлендерс».

Рейнджерс
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
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ТАСС, 13 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» после серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэйден Шнайдер (25-я минута) и Артемий Панарин (56), у проигравших дважды отличился Брок Нельсон (32, 40). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 35, в третьем периоде он не позволил защитнику соперника Адаму Пелеку реализовать штрафной бросок. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 41 сейв из 43 возможных. В серии буллитов «Рейнджерс» победили 2:0, на счету Панарина победный бросок.

Панарин продлил результативную серию до 12 матчей. Нападающий набрал 779-е очко (264 гола + 515 результативных передач) в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с Павлом Буре (779; 437+342). Теперь хоккеисты делят 12-е место в списке лучших бомбардиров среди россиян. На 11-й позиции находится Алексей Яшин (781; 337+444), рекордсмен — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1 549; 852+697).

Буре 53 года. Он является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, в 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира. В НХЛ Буре выступал за «Ванкувер», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году россиянин был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. 32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, до этого он защищал цвета «Коламбуса» и «Чикаго». В нынешнем сезоне на счету нападающего 118 очков (48+70), это второй результат в истории клуба после чешского форварда Яромира Ягра, который завершил регулярный чемпионат сезона-2005/06 с 123 очками (54+69).

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» занимают третье место с 90 очками после 80 игр. В следующем матче «Рейнджерс» 16 апреля примут «Оттаву», «Айлендерс» в этот же день встретятся на выезде с «Нью-Джерси».

Рейнджерс
3:2Б
0:0, 1:2, 1:0, 0:0
Айлендерс
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