Бобровский вторым среди российских вратарей провел 700 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 14 апреля. «Флорида» со счетом 3:2 в овертайме обыграла «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 14.04.2024, 0:00 Флорида 3 Баффало 2 ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (6-я минута), Кевин Стенлунд (9) и Сэм Райнхарт (64). У проигравших отличились Тайсон Джост (3) и Джек Куинн (10). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 и был признан второй звездой встречи. Он провел 700-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым российским голкипером, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекордсменом по этому показателю является Николай Хабибулин (799 встреч).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 14.04.2024, 0:00 Филадельфия 1 Нью-Джерси 0

Бобровскому 35 лет, в нынешнем сезоне он провел 58 матчей. В среднем вратарь пропускает 2,37 шайбы за игру, его коэффициент надежности составляет 91,5%. По числу проведенных матчей в регулярном чемпионате среди голкиперов Бобровский занимает третье место, уступая соотечественнику Александру Георгиеву из «Колорадо» (62) и финну Юусе Саросу из «Нэшвилла» (63). По числу побед голкипера «Флориды» (36) опережает только Георгиев (38). Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, ранее он представлял «Филадельфию» (2010−2012) и «Коламбус» (2012−2019).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 13.04.2024, 22:00 Даллас 3 Сиэтл 1

«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 108 очков в 81 матче. «Баффало» идет шестым с 82 очками после 81 игры. В следующем матче «Флорида» примет «Торонто» 17 апреля. «Баффало» днем ранее сыграет в гостях против «Тампы».