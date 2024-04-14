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09:21 (мск), источник: ТАСС

Бобровский вторым среди российских вратарей провел 700 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Рекордсменом является Николай Хабибулин с 799 играми.

Флорида
Баффало
Даллас
Сиэтл
Филадельфия
Нью-Джерси
Виннипег
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 14 апреля. «Флорида» со счетом 3:2 в овертайме обыграла «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Неделя 27, 14.04.2024, 0:00

Флорида3Баффало2ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (6-я минута), Кевин Стенлунд (9) и Сэм Райнхарт (64). У проигравших отличились Тайсон Джост (3) и Джек Куинн (10). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 и был признан второй звездой встречи. Он провел 700-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым российским голкипером, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекордсменом по этому показателю является Николай Хабибулин (799 встреч).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 27, 14.04.2024, 0:00

Филадельфия1Нью-Джерси0

Бобровскому 35 лет, в нынешнем сезоне он провел 58 матчей. В среднем вратарь пропускает 2,37 шайбы за игру, его коэффициент надежности составляет 91,5%. По числу проведенных матчей в регулярном чемпионате среди голкиперов Бобровский занимает третье место, уступая соотечественнику Александру Георгиеву из «Колорадо» (62) и финну Юусе Саросу из «Нэшвилла» (63). По числу побед голкипера «Флориды» (36) опережает только Георгиев (38). Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, ранее он представлял «Филадельфию» (2010−2012) и «Коламбус» (2012−2019).

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Неделя 27, 13.04.2024, 22:00

Даллас3Сиэтл1

«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 108 очков в 81 матче. «Баффало» идет шестым с 82 очками после 81 игры. В следующем матче «Флорида» примет «Торонто» 17 апреля. «Баффало» днем ранее сыграет в гостях против «Тампы».

В других матчах игрового дня «Даллас» на своей площадке победил «Сиэтл» (3:1), «Филадельфия» дома одолела «Нью-Джерси» (1:0), «Виннипег» на выезде разгромил «Колорадо» (7:0). Вратарь гостей Александр Георгиев совершил 11 сейвов из 15 возможных и был заменен после четвертой пропущенной шайбы.

Колорадо
0:7
0:4, 0:3, 0:0
Виннипег
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