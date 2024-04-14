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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Вашингтона» потерял сознание после силового приема в матче НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Дженсен потерял сознание после силового приема в матче НХЛ.

Вашингтон
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен потерял сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В конце первого периода американский форвард «Тампы» Майкл Эйсимонт провел силовой прием против Дженсена, в результате которого тот ударился головой о борт и потерял сознание.

Хоккеисту была оказана медицинская помощь, его унесли со льда на носилках. Позднее официальный аккаунт «Вашингтона» в соцсети Х сообщил, что Дженсен пришел в сознание. Игрок остается под наблюдением медицинского персонала команды.

Вашингтон
4:2
2:2, 0:0, 2:0
Тампа-Бэй
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