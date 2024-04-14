Хоккеист «Вашингтона» потерял сознание после силового приема в матче НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241144&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен потерял сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В конце первого периода американский форвард «Тампы» Майкл Эйсимонт провел силовой прием против Дженсена, в результате которого тот ударился головой о борт и потерял сознание.