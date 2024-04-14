«Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечкин и Кучеров очков не набрали

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Сонни Милано (10-я и 14-я минута), Джон Карлсон (49) и Ник Дауд (57). У «Тампы» отличились Энтони Дюклер (14) и Брэндон Хагел (17).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок, провел семь силовых приемов и очков не набрал. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев трижды бросил в створ, заблокировал один бросок и совершил восемь хитов.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров нанес два броска в створ и очков не набрал, прервав личную результативную серию, которая составила восемь матчей. В этот отрезок россиянин суммарно набрал 20 очков (2 гола и 18 передач). Кучеров остается лучшим бомбардиром сезона-2023/24 НХЛ. После 79 матчей форвард «Тампы» имеет в своем активе 141 балл (43+98). Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241145&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.