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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечкин и Кучеров очков не набрали

«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали.

Вашингтон
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Сонни Милано (10-я и 14-я минута), Джон Карлсон (49) и Ник Дауд (57). У «Тампы» отличились Энтони Дюклер (14) и Брэндон Хагел (17).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок, провел семь силовых приемов и очков не набрал. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев трижды бросил в створ, заблокировал один бросок и совершил восемь хитов.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров нанес два броска в створ и очков не набрал, прервав личную результативную серию, которая составила восемь матчей. В этот отрезок россиянин суммарно набрал 20 очков (2 гола и 18 передач). Кучеров остается лучшим бомбардиром сезона-2023/24 НХЛ. После 79 матчей форвард «Тампы» имеет в своем активе 141 балл (43+98). Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» одержал вторую победу в последних девяти матчах. «Кэпиталз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и идут четвертыми в Столичном дивизионе, имея в своем активе 87 очков после 80 матчей. «Тампа» потерпела третье поражение в последних четырех играх.

Вашингтон
4:2
2:2, 0:0, 2:0
Тампа-Бэй
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