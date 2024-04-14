«Детройт» обыграл «Торонто» и сравнялся с «Вашингтоном» по очкам

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4 (4:1, 0:3, 0:0, 1:0). В составе «Детройта» шайбы в основное время забросили Алекс Дебринкэт (11-я и 18-я минуты), Симон Эдвинссон (14) и Дэвид Перрон (20). Автором решающего гола в овертайме стал Дилан Ларкин (61). У «Торонто» отличились Митчелл Марнер (9), Николас Робертсон (30), забросивший 69-ю шайбу в сезоне Остон Мэттьюс (31) и Джон Таварес (38).