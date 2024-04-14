«Детройт» обыграл «Торонто» и сравнялся с «Вашингтоном» по очкам
«Детройт» обыграл «Торонто» и сравнялся с «Вашингтоном» по очкам в НХЛ.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Детройт Ред Уингз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4 (4:1, 0:3, 0:0, 1:0). В составе «Детройта» шайбы в основное время забросили Алекс Дебринкэт (11-я и 18-я минуты), Симон Эдвинссон (14) и Дэвид Перрон (20). Автором решающего гола в овертайме стал Дилан Ларкин (61). У «Торонто» отличились Митчелл Марнер (9), Николас Робертсон (30), забросивший 69-ю шайбу в сезоне Остон Мэттьюс (31) и Джон Таварес (38).
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 бросков из 33. Защитник «Мейпл Лифс» Илья Любушкин отметился тремя силовыми приемами.
«Детройт» благодаря победе над «Торонто» сравнялся по очкам с «Вашингтон Кэпиталз», который ранее выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Обе команды имеют в своем активе по 87 очков после 80 матчей, однако «Кэпиталз» располагаются выше «Ред Уингз» за счет большего количества побед в основное время (30 против 27 в пользу «столичных»).
В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» обыграла в серии буллитов «Монреаль Канадиенс» (5:4 ПБ).