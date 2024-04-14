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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» проиграл дома «Бостону» и пропустил «Вашингтон» в зону плей-офф

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Питтсбург
Бостон
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Шайбами в составе победителей отметились Джейк Дебраск, Павел Заха, Кевин Шаттенкирк, Брэд Маршан, Морган Гики и Дэнтон Хайнен.

У хозяев дубль на счету Майкла Бантинга. Ещё по шайбе забросили Брайан Раст и Дрю О’Коннор.

Это поражение откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Александра Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

«Бостон» набрал 109 очков и лидирует в Атлантическом дивизионе.

Питтсбург
4:6
0:0, 2:4, 2:2
Бостон
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