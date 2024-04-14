«Питтсбург» проиграл дома «Бостону» и пропустил «Вашингтон» в зону плей-офф

У хозяев дубль на счету Майкла Бантинга. Ещё по шайбе забросили Брайан Раст и Дрю О’Коннор.

Это поражение откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Александра Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.