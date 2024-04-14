Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Анахайм
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Миннесота
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
13
Хоккей. НХЛ
20:00
Сент-Луис
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Коламбус
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Бостон
46
Хоккей. НХЛ
22:30
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Монреаль
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Детройт
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
00:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
42
Хоккей. НХЛ
13.04
Колорадо
Виннипег
07
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Лос-Анджелес
Анахайм
31
05:30
Сан-Хосе
Миннесота
26
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
13
03:00
Нэшвилл
Коламбус
64
03:00
Питтсбург
Бостон
46
02:00
Оттава
Монреаль
Б
54
02:00
Торонто
Детройт
ОТ
45
00:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
42
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:06 (мск), источник: Sport24

Овечкин бросался под шайбу и победил! «Столичные» обыграли «Тампу» и снова попали в зону плей-офф

«Вашингтону» помогло поражение «Питтсбурга».

Вашингтон
Тампа-Бэй
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

«Вашингтон» дома встречался с «Тампой» и значение этой игры было огромным для «Столичных». Все матчи, имевшиеся в запасе по сравнению с конкурентами, команда Александра Овечкина проиграла и выбыла из кубковой восьмерки. Теперь нужно было догонять и надеяться на потерю очков «Питтсбургом», который дома принимал «Бостон».

Матч с «Молниями» получился крайне непростым. «Вашингтон» дважды выходил вперед после голов Сонни Милано и дважды утрачивал преимущество. Лишь в середине третьего периода «Столичные» смогли за счет игры в большинстве внести перелом, а победным стал гол защитника Джона Карлсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Овечкин получил достаточно скромное игровое время — лишь 19 минут и 6 секунд, отметился двумя бросками в створ и показателем полезности «-1». Но главное: капитан «Вашингтона» вел партнеров за собой, а на последних минутах пластался в обороне. В одном из эпизодов он поймал на себя выстрел гиганта «Тампы» Виктора Хедмана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, игра была омрачена серьезной травмой защитника «Вашингтона» Ника Дженсена, которого вогнал в борт Майкл Эссимонт. После этого игрок «Столичных» остался лежать неподвижно и покинул лед только на носилках. Травма сильно напугала всех участников матча, но закончилось все хорошо — пострадавший пришел в себя и самостоятельно покинул стадион.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тяжело возвращаться в игру после такого. Мы постарались играть для Ника, собрать все силы», — отметил Джон Карлсон.

После того, как «Питтсбург» проиграл «Бостону» (4:6), «Вашингтон» вернулся на последнюю строчку кубковой зоны. У «Столичных» осталось два матча и все находится в руках команды Овечкина: если «Вашингтон» выигрывает у «Бостона» и «Филадельфии», то гарантировано выходит в плей-офф без оглядки на конкурентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока что у «Кэпиталз» равное количество очков с «Детройтом» и «Флайерз», но по количеству побед в основное время у «Столичных» есть преимущество, а кроме этого, выше процент набранных очков.

Автор: Максим Замятин

Читайте также от «Sport24»
«Таджичка опять голая ради хайпа». Дина Саева снялась в откровенном купальнике, спровоцировав бурное обсуждение
«Меня очень сильно обидели». MIA BOYKA назвала скандальную причину своего отказа от участия в VK Fest 2024
«Зачем так мучить мужчин?» Бывшая солистка группы «ВИА Гра», заменившая Веру Брежневу, показала аппетитную фигуру
Вера Брежнева подразнила подписчиков аппетитными формами: видео из примерочной
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь