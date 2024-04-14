Овечкин бросался под шайбу и победил! «Столичные» обыграли «Тампу» и снова попали в зону плей-офф

«Вашингтон» дома встречался с «Тампой» и значение этой игры было огромным для «Столичных». Все матчи, имевшиеся в запасе по сравнению с конкурентами, команда Александра Овечкина проиграла и выбыла из кубковой восьмерки. Теперь нужно было догонять и надеяться на потерю очков «Питтсбургом», который дома принимал «Бостон».

Матч с «Молниями» получился крайне непростым. «Вашингтон» дважды выходил вперед после голов Сонни Милано и дважды утрачивал преимущество. Лишь в середине третьего периода «Столичные» смогли за счет игры в большинстве внести перелом, а победным стал гол защитника Джона Карлсона.

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Александр Овечкин получил достаточно скромное игровое время — лишь 19 минут и 6 секунд, отметился двумя бросками в створ и показателем полезности «-1». Но главное: капитан «Вашингтона» вел партнеров за собой, а на последних минутах пластался в обороне. В одном из эпизодов он поймал на себя выстрел гиганта «Тампы» Виктора Хедмана.

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Увы, игра была омрачена серьезной травмой защитника «Вашингтона» Ника Дженсена, которого вогнал в борт Майкл Эссимонт. После этого игрок «Столичных» остался лежать неподвижно и покинул лед только на носилках. Травма сильно напугала всех участников матча, но закончилось все хорошо — пострадавший пришел в себя и самостоятельно покинул стадион.

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«Тяжело возвращаться в игру после такого. Мы постарались играть для Ника, собрать все силы», — отметил Джон Карлсон.

После того, как «Питтсбург» проиграл «Бостону» (4:6), «Вашингтон» вернулся на последнюю строчку кубковой зоны. У «Столичных» осталось два матча и все находится в руках команды Овечкина: если «Вашингтон» выигрывает у «Бостона» и «Филадельфии», то гарантировано выходит в плей-офф без оглядки на конкурентов.

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Пока что у «Кэпиталз» равное количество очков с «Детройтом» и «Флайерз», но по количеству побед в основное время у «Столичных» есть преимущество, а кроме этого, выше процент набранных очков.