Капризов оформил дубль за «Миннесоту» и стал рекордсменом клуба

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский форвард Кирилл Капризов стал рекордсменом в истории «Миннесоты Уайлд» по голам в выездных матчах в сезоне и помог своей команде обыграть в гостях «Сан-Хосе Шаркс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оформив дубль.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241143&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 14.04.2024, 5:30 Сан-Хосе 2 Миннесота 6

Игра прошла в Сан-Хосе в субботу и завершилась со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. Капризов забросил две шайбы в течение 40-й минуты, а также отметился голевой передачей на Мэттью Болди (6). Также у «Уайлд» шайбы забросили Деклан Чисхолм (17), Лиам Огрен после передачи россиянина Марата Хуснутдинова (35) и Маркус Йоханссон (42). У хозяев отличились Ян Рутта (10) и Марио Ферраро (36).

На счету Капризова стало 23 шайбы в выездных матчах сезона, он побил клубный рекорд Марьяна Габорика (22 шайбы), установленный им более 20 лет назад (сезон-2002/03). Всего на счету россиянина теперь 93 очка (44 шайбы + 49 передач) в 72 матчах нынешней «регулярки». Капризов был признан первой звездой матча.