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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов оформил дубль за «Миннесоту» и стал рекордсменом клуба

«Миннесота» победила «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Капризов отметился дублем.

Миннесота
Сан-Хосе
Ванкувер
Эдмонтон
Лос-Анджелес
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский форвард Кирилл Капризов стал рекордсменом в истории «Миннесоты Уайлд» по голам в выездных матчах в сезоне и помог своей команде обыграть в гостях «Сан-Хосе Шаркс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оформив дубль.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 27, 14.04.2024, 5:30

Сан-Хосе2Миннесота6

Игра прошла в Сан-Хосе в субботу и завершилась со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. Капризов забросил две шайбы в течение 40-й минуты, а также отметился голевой передачей на Мэттью Болди (6). Также у «Уайлд» шайбы забросили Деклан Чисхолм (17), Лиам Огрен после передачи россиянина Марата Хуснутдинова (35) и Маркус Йоханссон (42). У хозяев отличились Ян Рутта (10) и Марио Ферраро (36).

На счету Капризова стало 23 шайбы в выездных матчах сезона, он побил клубный рекорд Марьяна Габорика (22 шайбы), установленный им более 20 лет назад (сезон-2002/03). Всего на счету россиянина теперь 93 очка (44 шайбы + 49 передач) в 72 матчах нынешней «регулярки». Капризов был признан первой звездой матча.

В другом матче дня «Ванкувер Кэнакс» обыграл на выезде «Эдмонтон Ойлерз» в канадском противостоянии со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), российский защитник «косаток» Никита Задоров отметился голевой передачей на 20-й минуте на Сэма Лафферти. В еще одной встрече «Лос-Анджелес Кингз» победил дома «Анахайм Дакс» также со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Эдмонтон
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Ванкувер
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