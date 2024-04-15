Этот русский не перестает восхищать Канаду! Кузьменко набрал бешеную форму и штампует очки

Болельщики «Калгари» вправе смотреть с оптимизмом на ближайшее будущее команды, которая после недавних больших перемен еще только ищет свой путь. Поводов для оптимизма у них два: это игра Егора Шаранговича и Андрея Кузьменко.

В домашнем матче «Флэймз» против «Аризоны», которая проводит последние дни с этим названием, Шарангович забил свой 31-й гол в сезоне и автоматически стал самым результативным белорусом в истории НХЛ, если брать результат одного регулярного чемпионата. Теперь у Егора на счету 59 очков, что на один балл больше, чем было у Михаила Грабовского в «Торонто» в сезоне-2010/2011.

«Этот форвард может забивать по 50 голов за сезон. Я очень рад его успехам, горжусь им. Я всегда ему говорил, что он может дежать шайбу и забивать сам. Ему нужно было только сделать свой бросок быстрее, потому что в НХЛ нет времени перебирать шайбу», — сказал Грабовский, который дружит с Шаранговичем.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241157&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается Кузьменко, то он за 26 матчей в «Калгари» уже превзошел результат, который показал за 43 матча нынешнего сезона в «Ванкувере». В игре с «Койотами» он заработал очередные 2 (1+1) очка и стал катализатором «камбэка» своей команды, которая очень плохо начала встречу. Уже к исходу четвертой минуты «Аризона» вела с перевесом в две шайбы, но, благодаря голу Кузьменко, «Калгари» смог прийти в себя.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241155&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это был пятый гол Андрея в четырех последних матчах. А ближе к концовке игры россиянин отметился двумя голевыми передачами, одну из которых у него потом отобрали, переписав пас на защитника Оливера Кайлингтона.

«Нам этот парень точно пригодится. Если, конечно, не запирать его в четвертом звене», — отметил болельщик FlameHot в комментариях на хоккейном форуме Reddit.

Андрей уже успел стать одним из любимцев требовательной канадской публики. Уровень отдачи у Кузьменко был настолько высоким, что фанаты даже сами просят тренеров не заставлять россиянина выполнять черновую работу, а настаивают на его игре в ведущих тройках. «Калгари» давно потерял шансы на плей-офф, поскольку за два матча до конца регулярки отстает от кубковой зоны на 17 очков, но перспективы у «Флэймз» есть — особенно, если Кузьменко и Шарангович не сбавят.

«Кузьменко, Шарангович и Кадри всегда были опасными. Конечно, в обороне сыграно очень плохо, поскольку пропустили 5 голов. Но в атаке были хороши. По-моему, болельщикам понравилось», — резюмировал обозреватель Flames Nation Райан Пайк.

Следующий матч будет для Андрея максимально принципиальным: «Огоньки» приедут в гости к «Ванкуверу».