Самый скандальный клуб Америки исчезнет! «Аризону» продадут за 1,2 миллиарда и создадут команду в Солт-Лейк-Сити

В следующем сезоне на карте НХЛ появится новое название. Все идет к тому, что осенью в регулярном чемпионате будет выступать команда из Солт-Лейк-Сити. Столица штата Юты известна тем, что в 2002 году там проходили зимние Олимпийские игры.

В Северной Америке давно говорили о расширении лиги, о важности развития новых рынков, так что новый клуб — вполне ожидаемое событие. Правда, есть небольшое уточнение: в НХЛ не станет больше команд, просто одна прекратит свое существование, а ее состав переедет в новый город.

На прошлой неделе североамериканские инсайдеры сообщили, что «Аризона» работает над соглашением о продаже и переезде в Солт-Лейк-Сити. Первые слухи появились еще в конце января, но сейчас все выглядит серьезно. Генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг уже сообщил игрокам и персоналу клуба о переезде в Юту. Через несколько дней, 18 апреля, об этом должны объявить публично.

Почему вообще стал возможен переезд? Основная причина — отсутствие подходящей ледовой арены «Аризоны». Второй сезон подряд команда играет на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Для сравнения обычно арены НХЛ вмещают 15−20 000 зрителей.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн много раз выражал беспокойство будущим «Койотис». А если говорить прямо, то руководству лиги надоели постоянные проблемы клуба. Помимо отсутствия нормального стадиона у команды нет результата, а скандалы случаются с завидной регулярностью.

При этом лига оставляет шанс «Аризоне» вернуться — нынешнему владельцу клуба Алексу Меруэло дают пять лет на строительство нового дворца. С этим, правда, все сложно. 27 июня состоится аукцион на продажу земельного участка, на который, помимо хоккейного клуба, претендуют другие девелоперы. НХЛ не хочет терять рынок «Аризоны». И не потому что этот штат подарил Остона Мэттьюса, а потому что там большое количество выходцев из северных штатов Мичиган или Миннесота, где люди любят хоккей и готовы за него платить.

Перспективным выглядит и новый город. Первая большая профессиональная лига пришла в Солт-Лейк-Сити в 1979 году — команда НБА из Нового Орлеана переехала в Юту. Так началась история «Юты Джаз». Помимо нее в городе есть команда MLS «Реал Солт-Лейк». Обе команды принадлежат Райану Смитом и его компании Smith Entertainment Group. Он собирается купить и перевезти «Аризону».

В городе есть подходящий стадион, «Дельта Центр» вмещает 14 000 зрителей. Предполагается, что он временный, в планах построить новый. К тому же Солт-Лейк-Сити подает заявку на проведение зимней Олимпиады-2034. Спорт в городе любят, публика платежеспособная — все как любит Гэри Беттмэн.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аризону» ждет смена названия и полный ребрендинг. Продажу и переезд клуба оценивают в $1,2 млрд. При этом сделка, ожидается, необычной. НХЛ собирается купить у Меруэло клуб за $1 млрд, а потом его продать Смиту за $1,2 млрд. В 2019 году Меруэло купил «Аризону» за $1 млрд. Сейчас Forbes оценивает стоимость «Аризоны» в $500 млн. При этом операционная прибыль (не учитывает вложения и налоги) «Койотов» в 2023 году составила $19 млн. То есть клуб, скорее всего, убыточен. Не самая выгодная сделка, но и не самая провальная. Перспектив роста цены «Аризоны» не видно.

Несмотря на то, что в прессе уже много деталей сделки, да и руководство НХЛ не скрывает, что переговоры идут, есть вероятность, что все сорвется. Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн говорил, что «еще есть серьезные проблемы, которые нужно решить. Это сложная сделка. Ситуация остается нестабильной». Подробностей никаких нет, но у клубов и лиги есть еще время для решения сложностей. В истории НХЛ это далеко не первый переезд. Механизм должен быть отлажен. Правда, с «Аризоной» всегда столько проблем, что и тут все может пойти не по плану.