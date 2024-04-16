Овечкин уже одной ногой в плей-офф. Финальные расклады «регулярки» НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подходит к концу. До официального завершения розыгрыша турнира остались мгновения. Однако все участники плей-офф так до сих пор и не определились. И сей факт остается едва ли не главной интригой последних дней.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 28, 16.04.2024, 2:00 Нью-Джерси 1 Айлендерс 4

Сегодня в параллельных баталиях сразились главные конкуренты в борьбе за заветные путевки в поездку за Кубком Стэнли. По итогам игрового дня их — путевок — стало на одну меньше. «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно разобрались в гостях с «Нью-Джерси Девилз» и за тур до конца «регулярки» гарантировали себе третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Ниже «островитяне» уже не опустятся. Патрику Руа удалось сходу вывести свою команду в плей-офф.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 28, 16.04.2024, 2:00 Детройт 5 Монреаль 4 ОТ

За вторую позицию же в «уайлд-карде» в Восточной конференции борьба продолжается. Удивительно, но по итогам игрового дня один из претендентов на выход в плей-офф — «Детройт Ред Уингз» — мог официально завершить свой поход. Однако «краснокрылые» выдали сумасшедший камбэк. «Ред Уингз» к середине второго периода «горели» со счетом 1:4, но смогли отыграть это отставание и добыть волевую победу в овертайме. Это позволило им остаться в гонке среди трех других претендентов — «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфии Флайерз».

«Филадельфия» сегодня не играла, а «Вашингтон» и «Питтсбург» в своих матчах одержали по победе: «Кэпиталз» неожиданно для многих после триумфа в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» всухую одолели «Бостон Брюинз» (2:0), а «Пингвинз» даже с учетом двух отмененных голов все равно взяли верх над «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Главные российские звезды обеих команд — Александр Овечкин и Евгений Малкин — результативными действиями отметиться не смогли, однако вряд ли по этому поводу сильно переживают. Особенно это касается Ови, ведь его «Вашингтон» находится в шаге от выхода в плей-офф, во что еще совсем недавно было сложно поверить.

За один тур до конца «регулярки» ситуация на Востоке следующая: позицию в «уайлд-карде» с 89 очками занимает «Вашингтон», ниже «Кэпиталз» располагается «Детройт», который также имеет в своем активе 89 баллов, но отстает из-за меньшего количества побед в основное время. Далее следуют «Питтсбург» (88 очков) и «Филадельфия» (87).

В наиболее комфортном положении находится «Вашингтон»: Александру Овечкину и компании достаточно одержать любую победу в решающей игре с «Филадельфией», чтобы пробиться в плей-офф. Также «столичные» могут позволить себе поражение за пределами основного времени, однако в таком случае для кубковой весны «Кэпс» необходимо, чтобы «Детройт» и «Питтсбург» проиграли «Монреалю» и «Айлендерс» соответственно.

В противном же случае потеря «Вашингтоном» очков в матче с «Флайерз» может стоить им всего сезона. При поражении «Кэпиталз» любая победа «Детройта» выведет «Ред Уингз» в плей-офф. То же самое касается и «Питтсбурга», однако «пингвинам» остается рассчитывать не только на собственный успех и поражение «Вашингтона», но и на неудачу «Ред Уингз». Впрочем, команда Евгения Малкина и Сидни Кросби к моменту своей игры с «Айлендерс» уже могут утратить какую-либо мотивацию: их матч состоится в ночь на 18 апреля по московскому времени. «Вашингтон» и «Детройт» же свои игры проведут сутками ранее. Уже завтра все может окончательно решиться.