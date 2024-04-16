Феноменальный сезон Панарина! Русский гений вошел в список великих

Артемий Панарин уже сейчас может занести себе нынешний сезон Национальной хоккейной лиги в актив вне зависимости от того, как его «Нью-Йорк Рейнджерс» выступит в плей-офф. За один регулярный чемпионат россиянин переписал огромное количество исторических рекордов и достижений, стал абсолютно лучшим игроком клуба и сыграл, пожалуй, главную роль в том, что «синерубашечники» выиграли приз лучшей команды «регулярки».

Еще ни разу в своей карьере в НХЛ Панарин не достигал отметки в 100 очков за один сезон, но в этом году россиянину не просто покорилась эта вершина — он шагнул еще выше.

Сегодня «Рейнджерс» провели последнюю игру в чемпионате и обыграли одних из аутсайдеров первенства «Оттаву Сенаторз». Еще накануне встречи «синерубашечники» объявили Панарина самым ценным игроком клуба в регулярном сезоне. Выбор в пользу Хлебушка сделали журналисты. И вряд ли у них имелись какие-либо альтернативы: Артемий стал лучшим снайпером (49 голов), ассистентом (71 передача) и бомбардиром (120 очков) своей команды. Его звание самого ценного игрока «Рейнджерс» не поддается никаким сомнениям. И именно чантами «MVP! MVP! MVP!» сегодня встречала россиянина вся арена «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. А ведь Хлебушек мог бы быть главным претендентом на звание лучшего игрока сезона во всей НХЛ, если бы не Никита Кучеров с Натаном Маккинноном с их космической статистикой и игрой.

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Да, Панарину не хватило всего лишь трех баллов, чтобы повторить клубный рекорд, принадлежащий Яромиру Ягру. Прославленный чех в сезоне-2005/06 выбил аж 123 очка за «Рейнджерс». Однако это не помешало Артемию войти в список великих. Как минимум — Хлебушек стал только вторым игроком в истории клуба из Нью-Йорка, кому удалось набрать 120 очков за один регулярный сезон в НХЛ. Для российского же хоккея это тоже громкое достижение. Ранее за всю историю лиги 120 баллов и более в одной «регулярке» НХЛ из россиян набирали только Никита Кучеров (128 очков в сезоне-2018/19 и 142 очка в текущем розыгрыше чемпионата), Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120 очков в сезоне-1993/94). Теперь их список пополнил и Панарин.

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Также Артемий догнал Алексея Яшина по очкам за всю карьеру в чемпионатах НХЛ (781) и разделил с ним 11-ю строчку в рейтинге российских бомбардиров в истории лиги. Уже в следующем сезоне Хлебушек может подняться сразу на две позиции, поочередно опередив Сергея Гончара (811 очков) и Вячеслава Козлова (853). А там недалеко и до Ильи Ковальчука (876), которого кроме Панарина обгонит и Никита Кучеров (871).

В прошедшей «регулярке» звезда «Рейнджерс» не закрыл только один гештальт — отметку в 50 голов. Для этого Хлебушку не хватило всего лишь одной шайбы.

«Я получил удовольствие. И я был взволнован. Это очень многое значит для меня. Да, я чувствовал, что могу забросить 50 шайб, но…» — сказал Артемий после сегодняшней игры с «Оттавой». Зато теперь будет цель на следующий чемпионат. А пока у Панарина и его «Рейнджерс» все мысли о плей-офф. После неудачи в прошлом сезоне и мощной «регулярки» в этом году ожидания от выступления «синерубашечников» высоки как никогда.