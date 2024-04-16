Турнирные расклады в НХЛ на 16 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда
19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.
19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.
Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.
Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.
Кубок Стэнли — 2024.
Западная конференция:
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»*;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Восточная конференция:
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
* — жирным выделены сформировавшиеся пары первого раунда плей-офф.
Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.