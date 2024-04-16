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Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
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Тампа-Бэй
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Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Турнирные расклады в НХЛ на 16 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда

19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

НХЛ: таблица и календарь
Турнирные расклады в НХЛ на 16 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда | Источник: Чемпионат.com

Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Стэнли — 2024.

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»*;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

* — жирным выделены сформировавшиеся пары первого раунда плей-офф.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.

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