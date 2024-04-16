Турнирные расклады в НХЛ на 16 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда | Источник: Чемпионат.com

Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Стэнли — 2024.

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»*;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

* — жирным выделены сформировавшиеся пары первого раунда плей-офф.