Силаев возглавил рейтинг игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Помимо Силаева, в первую десятку вошли российские нападающие Иван Демидов (2-е место) из петербургского СКА и Игорь Чернышов (9-е) из московского «Динамо». Третьим в списке стал финн Конста Хелениус. Всего в список из 136 хоккеистов попал 31 россиянин.

Российский вратарь Михаил Егоров из «Омахи» стал первым в рейтинге выступающих в Северной Америке голкиперов. Финн Эмиль Винни возглавил международный список, также в него попали россияне Илья Набоков (2-е) и Павел Мойсевич (4-е). Лучшим среди полевых игроков, выступающих в Северной Америки, стал канадец Маклин Селебрини. Второе место у белоруса Артема Левшунова, третье — у представителя Канады Кейдена Линдстрёма.