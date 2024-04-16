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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Силаев возглавил рейтинг игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев возглавил финальный рейтинг выступающих не в Северной Америки полевых игроков центрального скаутского бюро перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.

НХЛ: таблица и календарь
Силаев возглавил рейтинг игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Помимо Силаева, в первую десятку вошли российские нападающие Иван Демидов (2-е место) из петербургского СКА и Игорь Чернышов (9-е) из московского «Динамо». Третьим в списке стал финн Конста Хелениус. Всего в список из 136 хоккеистов попал 31 россиянин.

Российский вратарь Михаил Егоров из «Омахи» стал первым в рейтинге выступающих в Северной Америке голкиперов. Финн Эмиль Винни возглавил международный список, также в него попали россияне Илья Набоков (2-е) и Павел Мойсевич (4-е). Лучшим среди полевых игроков, выступающих в Северной Америки, стал канадец Маклин Селебрини. Второе место у белоруса Артема Левшунова, третье — у представителя Канады Кейдена Линдстрёма.

Драфт НХЛ 2024 года состоится в Парадайсе (штат Лас-Вегас, США) 28 и 29 июня.

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