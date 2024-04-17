Овечкин затащил «Вашингтон» в плей-офф! А заодно сильно огорчил Малкина

Одна из главных интриг всего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — все! Восточная конференция наконец-то узнала всех героев-отличников, которые продолжат сезон и вступят в борьбу за Кубок Стэнли. Последними в этот вагон запрыгнули «Вашингтон Кэпиталз» вместе с их бессменным лидером Александром Овечкиным.

Судьба второй путевки «уайлд-карда» от Востока полностью зависела от «Вашингтона». Сегодня «столичные» гостили у «Филадельфии Флайерз» и проводили свой последний матч в «регулярке». Для выхода в плей-офф нужно было просто победить. На крайний случай — уступить за пределами основного времени, но надеяться на последующие фиаско «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Рисковать «Кэпс» не стали. Напротив, заставили это сделать «Филадельфию».

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Еще накануне встречи ряд журналистов, да и лично главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выделяли готовность увидеть сценарий, при которой наставник «Флайерз» Джон Торторелла решится снять вратаря в пользу шестого полевого игрока задолго до конца основного времени, если «летчики» к этому моменту не будут вести в счете. Это было важно для «Филадельфии», потому что их в рамках борьбы за попадание в плей-офф устраивали только победа в основное время и неудачи «Детройта» с «Питтсбургом». Ни того, ни другого «Флайерз» не добились. Зато «Вашингтон» разобрался уверенно и спокойно. Хотя и без доли везения не обошлось.

Уже в первом периоде лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин вновь продемонстрировал свои навыки игры на чужом пятаке и переправил шайбу в ворота. Для Ови этот гол стал 31-м в сезоне и 853-м — в карьере в чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталась 41 шайба, и это дело Александр перенесет уже на следующий сезон. Сейчас же он думает явно не о рекордах.

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Во втором периоде «Флайерз» не без участия Егора Замулы смогли сравнять счет, но в концовке третьей 20-минутки «летчикам» все же пришлось снимать вратаря, хотя это не имело смысла, ведь в параллельной встрече «Детройт» довел игру до овертайма и автоматически лишил «Филадельфию» шансов на плей-офф. Их пустые ворота моментально поразил Ти Джей Оши, добывший «Кэпиталз» важную победу.

В плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет впервые с 2022 года. Соперниками «столичных» по первому раунду станет «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин против Панарина — потрясающая афиша! Александр Михайлович, судя по его выражению лица, уже в предвкушении звездной битвы.

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И если «Кэпс» избежали повторения провала прошлого сезона, то «Питтсбургу» это оказалось не по плечу. «Пингвинз» выдали мощную концовку «регулярки» и имели все шансы ворваться в плей-офф, но не сдюжили. Команде Майка Салливана не поможет даже тот факт, что свою игру они еще не сыграли — в случае победы над «Нью-Йорк Айлендерс» «пингвины» все равно не опередят «Вашингтон». Таким образом, Евгений Малкин и Сидни Кросби второй год подряд проведут без участия в розыгрыше Кубка Стэнли. К этому все шло.

Все пары первого раунда плей-офф НХЛ от Восточной конференции

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс»