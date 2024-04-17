«Вашингтон» стал лучшей командой НХЛ по реализации большинства с февраля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

С 1 февраля «Кэпиталз» имеют 28,9% реализации большинства, что является лучшим показателем среди всех команд НХЛ на этом отрезке.

В тройку лучших команд по реализации большинства с 1 февраля попали также «Нэшвилл» с 27,2% и «Даллас» с 27%. Четвёртое место по этому показателю занял «Тампа-Бэй» 26,4%. Пятёрку замкнул «Эдмонтон» с 25,5% реализации большинства.