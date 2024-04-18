Кучеров — великий! Русского героя обязаны признать лучшим игроком сезона

Никита Кучеров — самый настоящий феномен. Российский звездный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» является украшением современного хоккея, который влюбляет своей игрой, техникой и мышлением, а также постоянно удивляет нестандартными действиями на площадке и сумасшедшей результативностью. Когда кажется, что совершенство уже достигнуто, Никита показывает, что пределов ему нет, и от матча к матчу становится все лучше.

Кучеров и ранее это доказывал. Но нынешний сезон стал для россиянина не просто потрясающим. Историческим.

«Это другой уровень. Самый насыщенный год в его жизни. Никита — замечательный игрок», — главный тренер «Тампы» Джон Купер за всю «регулярку» даже исчерпал весь свой словарный запас, чтобы выразить восхищение российским нападающим.

В сегодняшнем матче против «Торонто Мейпл Лифс», который стал для «Тампы» последним в розыгрыше чемпионата, Никита отметился голом и результативной передачей.

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Наиболее ценным стал именно пас Кучерова — он позволил россиянину впервые в карьере достичь отметки в 100 ассистов в одном сезоне НХЛ. Символично, что забил с этой передачи Брейден Пойнт — главный адресат для Куча в этом чемпионате. И поздравлять после гола стали не Пойнта, а именно Никиту, ведь он стал всего лишь пятым за всю историю лиги игроком, кому удалось выбить сто ассистов в сезоне. Ранее это достижение покорилось лишь Уэйну Гретцки (рекордные 11 раз) и Бобби Орру, Марио Лемье и Коннору Макдэвиду (все — по разу).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241203&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главная статистика по всей сотне передач Никиты в чемпионате: 62 основных передачи, 38 второстепенных передач, 40 ассистов при игре в большинстве, 33 передачи только на Пойнт, 26 матчей с двумя и более передачами за игру, 14 разных игроков «Тампы», забивших с передач Кучерова.

Влияние россиянина на игру и результаты «Лайтнинг» невозможно переоценить. Оно настолько огромно, что страшно представить, где бы находилась команда без своего главного форварда. Да и в стане «молний» неоднократно отметили, что их попадание в плей-офф целиком и полностью заслуга Кучерова.

На протяжении практически всего сезона россиянин возглавлял и до сих пор продолжает возглавлять общий бомбардирский зачет чемпионата. В 81 матче Никита набрал сумасшедшие 144 очков (44 гола и 100 передач). Так много среди россиян за всю историю лиги не набирал никто, в истории «Тампы» — тоже. Да и если говорить по всей НХЛ, то Куч показал 23-й лучший результат по очкам в одном сезоне среди всех игроков.

Результативнее выступали лишь такие гиганты, как Гретцки, Лемье, Стив Айзерман, Макдэвид, Фил Эспозито, Берни Николлс, Пэт Лафонтейн, Майк Босси и Яромир Ягр. Россиянин поистине велик. Возможно, мы даже не представляем в полной мере, насколько. Он один из лучших хоккеистов в мире. Для кого-то — даже лучший. И спорить с этим нет смысла.

Сомнений, что «Арт Росс Трофи» по итогам сезона достанется именно Никите, практически не остается. Ближайшим представителем россиянина является Натан Маккиннон. Канадец из «Колорадо Эвеланш» отстает на шесть очков. У него остался только один матч, чтобы это отставание отыграть. Верится с трудом, учитывая, что «лавинам» предстоит устроить мясорубку с «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Нет и сомнений в том, что Кучеров заслужил общего признания и завоевания награды самому ценном игроку регулярного сезона. «Харт Трофи» вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. А учитывая огромнейший процент всех голов «Тампы», оформленных с участием россиянина, вклад Никита внес действительно впечатляющий.

Решат судьбу приза журналисты. И если американские СМИ сделают выбор не в пользу Кучерова только из-за того, как российский хоккеист ведет себя в диалоге с прессой и как он проявил себя на последнем Матче звезд НХЛ, то грош цена таким хоккейным экспертам и обозревателям. Любой адекватный человек понимает, что Никита — MVP. Без вариантов.