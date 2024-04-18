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07:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучерову не хватило пяти очков для повторения исторического рекорда НХЛ среди европейцев

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Это был последний матч для обеих команд в текущей регулярке.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей, доведя общее количество своих очков в нынешнем регулярном чемпионате до 144 (44+100).

Таким образом, россиянин остановился всего в пяти очках от исторического рекорда НХЛ по очкам за одну регулярку среди европейских игроков, принадлежащего Яромиру Ягру (149 в сезоне-1995/1996). Результат Кучерова — второй в истории.

Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» закончила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

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