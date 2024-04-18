Капризов крушил рекорды, великан из Казани покорил Америку. Итоги сезона НХЛ для россиян, не попавших в плей-офф

В регулярном чемпионате НХЛ осталось провести шесть матчей, уже завтра он завершится. Все участники плей-офф известны. И время подводить итоги сезона для российских игроков, кто не будет выступать в розыгрыше Кубка Стэнли.

В списке хоккеисты, которые отыграли больше 30 матчей в сезоне. Для вратарей сделано исключение (больше 10 матчей).

Павел Минтюков, «Анахайм», 28 (4+24) очков в 63 матчах

Одно из главных русских открытий. 20-летний защитник неожиданно для всех закрепился в основе «Дакс» и целиком провел дебютный сезон в НХЛ. Проявить себя еще лучше и побороться за «Колдер Трофи» помешали травмы.

Андрей Кузьменко, «Ванкувер»/ «Калгари», 45 (22+23) очков в 71 матче

Обмен в «Калгари» в середине зимы стал глотком свежего воздуха для нападающего. В новой команде дела пошли куда лучше: у него 5 голов в последних четырех встречах и 15 очков в последних девяти матчах. И в итоге вырисовывается крутая статистика у 28-летнего нападающего: 25 очков в 27 матчах за «Флэймз». И вновь определяющим для Кузьменко будет следующий сезон, ведь сейчас игра пошла, когда команда потеряла шансы на плей-офф.

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Никита Зайцев, «Чикаго», 7 (2+5) очков в 38 матчах

Есть большая вероятность, что это последний сезон в НХЛ для 32-летнего защитника. Зайцев провел за океаном 8 сезонов, последние годы получились плохими. В России ему готовы предложить хорошие деньги.

Кирилл Марченко, «Коламбус», 42 (23+19) очка в 78 матчах

23-летний форвард после яркого дебютного сезона не подвел и на уровне провел второй год в НХЛ, став третьим бомбардиром команды. Не стоит забывать, что «Коламбус» — одна из слабейших команд лиги, играть результативно здесь непросто.

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Егор Чинахов, «Коламбус», 29 (16+13) очков в 53 матчах

Лучший сезон в НХЛ в карьере 23-летнего нападающего, но все еще не его максимум. Вновь травмы помешали провести сезон целиком, но теперь хотя бы Егор вправе рассчитывать не на минимальный контракт в НХЛ.

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Дмитрий Воронков, «Коламбус», 34 (18+16) очка в 75 матчах

Открытие года из России. Оказалось, что этот великан может не только наводить ужас на соперников, но и набирать очки. Разговоры о его возвращении в «Ак Барс» вызывают смех, «Коламбус» его не отдаст — ждем новой контракт.

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Иван Проворов, «Коламбус», 32 (5+27) очка в 82 матчах

Один из немногих, кто провел все матчи регулярного чемпионата. Проворов делает это не в первый раз. Неплохой год, но качественного скачка защитник не сделал.

Даниил Тарасов, «Коламбус», 90,8% отраженных бросков в 24 матчах

Если бы не проблемы со здоровьем на старте сезона, сыграл бы гораздо больше. Но и так очень достойно. В какой-то момент начал переигрывать всех вратарей системы.

Кирилл Капризов, «Миннесота», 95 (45+50) очков в 74 матчах

Еще один сильный год для российского нападающего, хотя по его ходу он совсем был не доволен тем, как все идет. С очками все здорово, клубные рекорды Кирилл крушит с завидной регулярностью, однако в этом году команда впервые за несколько лет осталась без плей-офф.

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Артем Зуб, «Оттава», 25 (5+20) очков в 69 матчах

Самый результативный сезон для защитника в НХЛ. Очков могло быть еще больше, но опять же травмы помешали. Зуб играет четвертый сезон в «Оттаве» и все еще ни разу не выступал в плей-офф. Были ожидания от этого сезона, но уже осенью стало понятно, что плей-офф не случится.

Егор Замула, «Филадельфия», 21 (5+16) очко в 66 матчах

Прорывной сезон для 24-летнего защитника. Он наконец-то закрепился в основе команды НХЛ и еще набрал приличное количество очков. Периодически от Тортореллы Егору прилетало, его сажали, но все это поправимо.

Евгений Малкин, «Питтсбург», 67 (27+40) очков в 82 матчах

Второй год подряд Малкин проводит все матчи регулярного чемпионата, а проблемы со здоровьем ему не мешают играть. Но второй раз подряд «Питтсбург» без плей-офф. Винить Евгения в этом нельзя, он вместе с Кросби не может вдвоем тащить команду, возраст уже не тот.

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Александр Барабанов, «Сан-Хосе», 13 (4+9) очков в 46 матчах

Плохой сезон для российского нападающего. Со старта все пошло наперекосяк: травма, набор формы, отвратительное выступление «Шаркс». Новый контракт в НХЛ будет получить трудно, да и больше, чем на $1 млн, Барабанов будет сложно претендовать. В КХЛ же он свободный агент, спрос на него высокий, платить готовы много.

Клим Костин, «Детройт»/ «Сан-Хосе», 14 (8+6) очков в 51 матче

В «Детройте» 24-летнему нападающему не получилось проявить себя, он играл меньше 10 минут и набирал очки по праздникам. Обмен в «Шаркс» пошел на пользу — в Калифорнии Костину стали доверять, и игра пошла (10 очков в 18 матчах). Возвращаться в Россию пока рано.

Павел Бучневич, «Сент-Луис», 63 (27+36) очков в 80 матчах

Неплохой сезон, но прошлые два для 29-летнего форварда вышел куда успешнее. Так и не стал главным лидером «Блюз», а еще команда не смогла выйти в плей-офф, хоть и боролась практически до последнего.

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Алексей Торопченко, «Сент-Луис», 21 (14+7) очко в 82 матче

Первый полноценный сезон 24-летнего форварда в НХЛ. Отыграл его без пропусков. По очкам тоже лучший результат.