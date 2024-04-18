Капризов крушил рекорды, великан из Казани покорил Америку. Итоги сезона НХЛ для россиян, не попавших в плей-офф
Не для всех год сложился удачно.
В регулярном чемпионате НХЛ осталось провести шесть матчей, уже завтра он завершится. Все участники плей-офф известны. И время подводить итоги сезона для российских игроков, кто не будет выступать в розыгрыше Кубка Стэнли.
В списке хоккеисты, которые отыграли больше 30 матчей в сезоне. Для вратарей сделано исключение (больше 10 матчей).
Одно из главных русских открытий. 20-летний защитник неожиданно для всех закрепился в основе «Дакс» и целиком провел дебютный сезон в НХЛ. Проявить себя еще лучше и побороться за «Колдер Трофи» помешали травмы.
Обмен в «Калгари» в середине зимы стал глотком свежего воздуха для нападающего. В новой команде дела пошли куда лучше: у него 5 голов в последних четырех встречах и 15 очков в последних девяти матчах. И в итоге вырисовывается крутая статистика у 28-летнего нападающего: 25 очков в 27 матчах за «Флэймз». И вновь определяющим для Кузьменко будет следующий сезон, ведь сейчас игра пошла, когда команда потеряла шансы на плей-офф.
Есть большая вероятность, что это последний сезон в НХЛ для 32-летнего защитника. Зайцев провел за океаном 8 сезонов, последние годы получились плохими. В России ему готовы предложить хорошие деньги.
23-летний форвард после яркого дебютного сезона не подвел и на уровне провел второй год в НХЛ, став третьим бомбардиром команды. Не стоит забывать, что «Коламбус» — одна из слабейших команд лиги, играть результативно здесь непросто.
Лучший сезон в НХЛ в карьере 23-летнего нападающего, но все еще не его максимум. Вновь травмы помешали провести сезон целиком, но теперь хотя бы Егор вправе рассчитывать не на минимальный контракт в НХЛ.
Открытие года из России. Оказалось, что этот великан может не только наводить ужас на соперников, но и набирать очки. Разговоры о его возвращении в «Ак Барс» вызывают смех, «Коламбус» его не отдаст — ждем новой контракт.
Один из немногих, кто провел все матчи регулярного чемпионата. Проворов делает это не в первый раз. Неплохой год, но качественного скачка защитник не сделал.
Если бы не проблемы со здоровьем на старте сезона, сыграл бы гораздо больше. Но и так очень достойно. В какой-то момент начал переигрывать всех вратарей системы.
Еще один сильный год для российского нападающего, хотя по его ходу он совсем был не доволен тем, как все идет. С очками все здорово, клубные рекорды Кирилл крушит с завидной регулярностью, однако в этом году команда впервые за несколько лет осталась без плей-офф.
Самый результативный сезон для защитника в НХЛ. Очков могло быть еще больше, но опять же травмы помешали. Зуб играет четвертый сезон в «Оттаве» и все еще ни разу не выступал в плей-офф. Были ожидания от этого сезона, но уже осенью стало понятно, что плей-офф не случится.
Прорывной сезон для 24-летнего защитника. Он наконец-то закрепился в основе команды НХЛ и еще набрал приличное количество очков. Периодически от Тортореллы Егору прилетало, его сажали, но все это поправимо.
Второй год подряд Малкин проводит все матчи регулярного чемпионата, а проблемы со здоровьем ему не мешают играть. Но второй раз подряд «Питтсбург» без плей-офф. Винить Евгения в этом нельзя, он вместе с Кросби не может вдвоем тащить команду, возраст уже не тот.
Плохой сезон для российского нападающего. Со старта все пошло наперекосяк: травма, набор формы, отвратительное выступление «Шаркс». Новый контракт в НХЛ будет получить трудно, да и больше, чем на $1 млн, Барабанов будет сложно претендовать. В КХЛ же он свободный агент, спрос на него высокий, платить готовы много.
В «Детройте» 24-летнему нападающему не получилось проявить себя, он играл меньше 10 минут и набирал очки по праздникам. Обмен в «Шаркс» пошел на пользу — в Калифорнии Костину стали доверять, и игра пошла (10 очков в 18 матчах). Возвращаться в Россию пока рано.
Неплохой сезон, но прошлые два для 29-летнего форварда вышел куда успешнее. Так и не стал главным лидером «Блюз», а еще команда не смогла выйти в плей-офф, хоть и боролась практически до последнего.
Первый полноценный сезон 24-летнего форварда в НХЛ. Отыграл его без пропусков. По очкам тоже лучший результат.
Автор: Дарья Тубольцева