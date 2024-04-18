Кучеров и Панарин попали в топ-10 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024 по версии ESPN | Источник:

В первую десятку попали два российских игрока: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (шестое место) и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (девятое место).

Кроме Кучерова и Панарина среди россиян в топ-50 попали три голкипера: Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (20-е место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (27-е место) и Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (30-е место).