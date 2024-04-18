Кучеров и Панарин попали в топ-10 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024 по версии ESPN
Журналисты сайта ESPN представили топ-50 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024.
Журналисты сайта ESPN представили топ-50 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024.
В первую десятку попали два российских игрока: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (шестое место) и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (девятое место).
Кроме Кучерова и Панарина среди россиян в топ-50 попали три голкипера: Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (20-е место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (27-е место) и Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (30-е место).
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
2. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
4. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
7. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
8. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
10. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз».