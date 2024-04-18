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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что его больше всего впечатлило в Панарине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил выдающийся сезон российского нападающего Артемия Панарина.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что его больше всего впечатлило в Панарине | Источник: Чемпионат.com

«Знаю, что для него это своего рода эталонный год, но его статистика за последние семь или восемь лет невероятна. Он, наверное, входит в восьмёрку лучших игроков, которые могут показывать такие же результаты, как он. Причём делать это на стабильном уровне. Это не просто случайность, это действительно хороший результат.

Что меня больше всего впечатлило в нём, так это его уровень владения шайбой и способность за неё бороться. Вы говорите об атаке, но надо ещё суметь генерировать атаку. Вы должны найти способы создавать голевые моменты. Он использует своё тело и жёстко держит клюшку, делая это лучше всех», — заявил Лавиолетт Lohud.

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