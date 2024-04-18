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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Подколзин подписал двухлетний контракт с «Ванкувером»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский нападающий Василий Подколзин подписал новый двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В текущем сезоне Подколзин провел 18 матчей за «Ванкувер», в которых отдал 2 голевые передачи. Также россиянин отыграл 44 встречи за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге и набрал 28 очков (15+13).

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой для того, чтобы стать более стабильным хоккеистом, — заявил генеральный менеджер канадского клуба Патрик Олвин. — Ему еще много предстоит расти, однако начало этого года в “Абботсфорде” и его возвращение в “Ванкувер” демонстрируют именно те приверженность и преданности делу, какие мы хотим видеть во всех наших игроках».

Подколзину 22 года, он был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2019 года. Всего за три сезона в НХЛ Подколзин провел за «Кэнакс» 136 матчей и набрал 35 очков (18+17).

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