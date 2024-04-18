Подколзин подписал двухлетний контракт с «Ванкувером»

В текущем сезоне Подколзин провел 18 матчей за «Ванкувер», в которых отдал 2 голевые передачи. Также россиянин отыграл 44 встречи за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге и набрал 28 очков (15+13).

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой для того, чтобы стать более стабильным хоккеистом, — заявил генеральный менеджер канадского клуба Патрик Олвин. — Ему еще много предстоит расти, однако начало этого года в “Абботсфорде” и его возвращение в “Ванкувер” демонстрируют именно те приверженность и преданности делу, какие мы хотим видеть во всех наших игроках».