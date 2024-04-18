Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта Кубка Стэнли

«Настрой на плей-офф отличный, мы весь год боролись, чтобы играть там. Это весёлое время. Наша команда переживала взлёты и падения, были обмены. Мы смогли преодолеть это и выйти в плей-офф, это самое главное. Это ещё один шаг для нас. “Вашингтон” будет идти от игры к игре. Посмотрим, что из этого сложится.



Строум сделал большой шаг вперёд в этом сезоне, он был ключевым игроком нашей команды. Он создаёт моменты, забивает, делает отличную работу. “Химия”, которая есть у нас в раздевалке прямо сейчас, невероятна. Каждый знает, что он должен делать. Мы наслаждаемся этим временем.



Ребята, которые пришли из “Херши”, уже имеют чемпионский опыт [в АХЛ]. Они понимают, что происходит сейчас. Не думаю, что нужно говорить им как играть. Это будет отличное время для нас и болельщиков. Мы все понимаем, как нам нужно сыграть. Знаем, какими будут “Рейнджерс”. Просто будем идти от игры к игре.



“Мэдисон Сквер Гарден” — отличное место для хоккея. Там будет весело и громко. Мы все скучали по такой атмосфере, по напряжению. Весёлое время», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».