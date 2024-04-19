Он не нужен был в России, а теперь покоряет Америку! Русский талант ярко ворвался в НХЛ: гол и звание первой звезды

Судьба Никиты Чибрикова круто изменилась в 2020 году. Именно тогда начинавший заниматься в ЦСКА, а позже перешедший в школу московского «Динамо» хоккеист перебрался в Санкт-Петербург в рамках большого обмена с участием Дмитрия Кагарлицкого. Бело-голубые, заинтересованные в напарнике для Вадима Шипачева, согласились пожертвовать тремя своими воспитанниками. Самым талантливым из них был как раз Чибриков.

Начиналось все очень неплохо, если не сказать отлично. В 17 лет Никита стал автором самого молодого гола в истории СКА. Совсем скоро дебютировал за сборную России на Шведских хоккейных играх. Мечты сбывались одна за другой. Но, как это нередко бывает в случае с клубом из Санкт-Петербурга, сказка закончилась быстро.

Постепенно Чибриков стал все реже появляться в основе армейцев: виноват ли в этом сам игрок или раздутый до невероятных размеров состав питерского клуба, каждый решает сам. Но факт остается фактом — вскоре нападающий стал участником очередного грандиозного обмена: отправился в московский «Спартак», когда Роману Ротенбергу срочно понадобился защитник Александр Никишин. Красно-белые развитием молодежи заниматься не привыкли, прошлый сезон Никита заканчивал в ВХЛ, где провел пару матчей в плей-офф и стал чемпионом с «Химиком».

А потом засобирался за океан, поняв, что клубам КХЛ прямо сейчас совсем не нужен. Хотя новый главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов с таким решением был не согласен:

«Это будет его выбор. По моему мнению, нельзя просто ехать за мечтой. Надо выбрать для этого правильное время. Потому что за океаном всегда много обещают. Я так понял, что Чибриков сразу в АХЛ поедет. Говорят, что будут растить, следить. Но это все неправда. НХЛ нужен полностью готовый продукт. Нужен игрок, который сразу начнет давать результат. Я это знаю по собственному опыту, и по тем ребятам, которые приехали в Северную Америку вместе со мной. Если ты будешь одного уровня с американцем или канадцем, клуб никогда не сделает выбор в твою пользу».

Развивали Чибрикова в фарм-клубе «Винипега» или нет, мы поймем позже, но за 69 матчей регулярного чемпионата АХЛ он набрал 46 очков. Для сравнения в СКА и «Спартаке» за три сезона Никита отыграл 51 матч и выбил 4 балла — возможность играть в хоккей форвард точно получил.

Ну, а перед последней игрой «Джетс» в регулярке НХЛ россиянина вызвали в основу и дали выйти на лед против «Ванкувера» — на пару с еще одним «дублером», финном Брэдом Ламбертом.

Ламберт уже на 12-й минуте встречи отметился первым очком в сильнейшей лиге планеты, голевой передачей поучаствовав в шайбе Габриэля Виларди. Чибрикову же попасть в протокол долго не удавалось, хотя он и старался — бросал по воротам, совершил 5 хитов.

Но в третьей двадцатминутке эта история получила совсем уж красивый поворот. Никита решил попрессинговать вратаря «Кэнакс» Тэтчера Демко, отвоевал шайбу для «Виннипега», через несколько секунд получил ее обратно и упаковал в ворота — красота!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241209&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол в итоге стал победным, а Никиту, который провел на площадке 11 с небольшим минут, признали первой звездой матча — о таком дебюте в НХЛ можно только мечтать.

Впереди у «Виннипега» плей-офф, в котором Чибриков играть, конечно, не будет. «Джетс» заходят в розыгрыш Кубка Стэнли в статусе второй команды Западной конференции и вполне способны там пошуметь — идти на резкие изменения в составе сейчас никто не будет. Но себя Никита показал и должен продолжить делать то же самое в следующем сезона. В Америку он поехал за мечтой, и небольшая часть этой мечты сбылась сегодня ночью. Продолжение следует.