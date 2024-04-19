Коннор Бедард повторил достижение Лемье, Овечкина, Кросби

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард повторил достижение Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Патрика Кейна, Сидни Кросби, Александра Овечкина, Марио Лемье и Дейла Хаверчука как игрок, который стал лучшим бомбардиром своей команды в первом сезоне после выбора на драфте под первым номером.