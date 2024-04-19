Россия поднялась на второе место среди стран по выигранным «Арт Росс Трофи», догнав Чехию и Ягра
НХЛ: таблица и календарь
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз за карьеру завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз за карьеру завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона НХЛ.
Этот трофей стал пятым в истории в копилке российских хоккеистов НХЛ. Ранее приз также дважды брал Евгений Малкин, еще один раз его завоевал Александр Овечкин.
По числу «Арт Росс Трофи» Россия поднялась на второе место, догнав Чехию, которой все пять наград принес Яромир Ягр.
Германия выигрывала «Арт Росс Трофи» один раз (Леон Драйзайтль в 2020-м), один раз приз брал американец (Патрик Кейн в 2016-м), трижды лидером сезона по очкам становил швед (Дениэль Седин в 2011-м, Хенрик Седин в 2010-м и Петер Форсберг в 2003-м). Все остальные награды завоевал хоккеисты из Канады.