Россия поднялась на второе место среди стран по выигранным «Арт Росс Трофи», догнав Чехию и Ягра | Источник: Sport24

Этот трофей стал пятым в истории в копилке российских хоккеистов НХЛ. Ранее приз также дважды брал Евгений Малкин, еще один раз его завоевал Александр Овечкин.

По числу «Арт Росс Трофи» Россия поднялась на второе место, догнав Чехию, которой все пять наград принес Яромир Ягр.