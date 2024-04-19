The Athletic рассказал о шансах «Рейнджерс» и «Вашингтона» в очной серии плей-офф
Журналисты сайта The Athletic рассказали о шансах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в очном противостоянии в серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Журналисты сайта The Athletic рассказали о шансах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в очном противостоянии в серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Неудивительно, что серия между командой, набравшей 114 очков, и командой, вышедшей в плей-офф с разницей шайб в “-37”, должна быть невероятно односторонней. Вероятность прохода “Вашингтона” в 22% — это далеко не ничто. В плей-офф Кубка Стэнли может случиться что угодно, и за эти годы мы видели множество неудач подобного масштаба. Ни одна команда — даже самая худшая команда плей-офф за последнее время — не должна быть списана со счетов», — сказано в статье.
The Athletic оценивает шансы «Рейнджерс» на проход в 78%, «Вашингтона» — в 22%. Наибольшая вероятность, по мнению журналистов издания, — победа клуба из Нью-Йорка со счётом 4−1 (25%).